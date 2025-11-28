24
o
بيروت
19
o
طرابلس
21
o
صور
21
o
جبيل
21
o
صيدا
24
o
جونية
15
o
النبطية
12
o
زحلة
13
o
بعلبك
2
o
بشري
16
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
صيدا تتوّج عاصمة للحوار والثقافة المتوسطية لعام 2027
Lebanon 24
28-11-2025
|
08:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
صادق وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط على اختيار مدينتي
صيدا
اللبنانية
وقرطبة الإسبانية لتكونا "عاصمتين متوسطتين للثقافة والحوار لعام 2027"، ضمن مبادرة مشتركة بين الاتحاد ومؤسسة "آنا ليند" الأورومتوسطية لتعزيز الحوار بين الثقافات.
Advertisement
ويأتي هذا القرار تزامنًا مع الذكرى الثلاثين لعملية برشلونة، حيث ترأس
وزير الخارجية
اللبناني يوسف رجي وفد
لبنان
في الاجتماعات الوزارية، وشارك رئيس بلدية صيدا مصطفى حجاري في مؤتمر مدن المتوسط الذي عقد على هامش المنتدى.
وأكد الوزير رجي أن اختيار صيدا يمثل بشارة خير للبنان، خاصة مع اقتراب الزيارة التاريخية لقداسة البابا لاوون الرابع عشر، معتبرًا أن القرار يعكس رسالة لبنان كبلد للحوار والانفتاح والتلاقي بين الثقافات. وأضاف أن صيدا بتاريخها العريق وروحها الحيّة تؤكد استمرار لبنان كمساحة يجتمع فيها الشرق والغرب على قيم الثقافة والسلام.
وسيضع هذا
الاختيار
المدينتين في قلب الدبلوماسية الثقافية المتوسطية، حيث ستطوّر صيدا وقرطبة برنامجًا مشتركًا يركز على الحوار بين الثقافات، الاستدامة، وحماية التراث المادي وغير المادي، إلى جانب مشاريع تبادلية فنية وتعليمية تعزز الروابط بين المجتمعين المحليين وتفتح منصة للتواصل بين الفنانين والباحثين والطلاب.
ويأتي اختيار صيدا وقرطبة لعام 2027 امتدادًا لمسار المبادرة الذي بدأ مع الإسكندرية
المصرية
وتيرانا الألبانية لعام 2025، يليه طنجة المغربية وماتيرا
الإيطالية
لعام 2026.
مواضيع ذات صلة
صيدا عاصمة متوسطية للثقافة لعام 2027
Lebanon 24
صيدا عاصمة متوسطية للثقافة لعام 2027
28/11/2025 19:10:53
28/11/2025 19:10:53
Lebanon 24
Lebanon 24
"باب الجنوب".. الرئيس عون يهنّئ صيدا لاختيارها عاصمة الثقافة والحوار
Lebanon 24
"باب الجنوب".. الرئيس عون يهنّئ صيدا لاختيارها عاصمة الثقافة والحوار
28/11/2025 19:10:53
28/11/2025 19:10:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أ ف ب: الاتحاد الأوروبي يصدق على وقف استيراد الغاز الروسي بالكامل بحلول نهاية العام 2027
Lebanon 24
أ ف ب: الاتحاد الأوروبي يصدق على وقف استيراد الغاز الروسي بالكامل بحلول نهاية العام 2027
28/11/2025 19:10:53
28/11/2025 19:10:53
Lebanon 24
Lebanon 24
حماية فقمة الراهب المتوسطية في عمشيت: وزارة البيئة توقف أعمال البناء
Lebanon 24
حماية فقمة الراهب المتوسطية في عمشيت: وزارة البيئة توقف أعمال البناء
28/11/2025 19:10:53
28/11/2025 19:10:53
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
أفراح ومناسبات
وزير الخارجية
الإيطالية
اللبنانية
دبلوماسي
الاختيار
المصرية
ألباني
تابع
قد يعجبك أيضاً
قصة "تهجير" في لبنان عمره 76 عاماً.. الجنوب سيّد الصامدين
Lebanon 24
قصة "تهجير" في لبنان عمره 76 عاماً.. الجنوب سيّد الصامدين
12:00 | 2025-11-28
28/11/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
طلاب جامعة الحكمة ينتخبون هيئتهم الطلابية والرئيس نعمة يشدد على الإلتزام بالشروط المنصوص عنها في القانون
Lebanon 24
طلاب جامعة الحكمة ينتخبون هيئتهم الطلابية والرئيس نعمة يشدد على الإلتزام بالشروط المنصوص عنها في القانون
11:51 | 2025-11-28
28/11/2025 11:51:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد زجّ اسمها في أحداث بلدة "بيت جن" السورية.. توضيح من الجماعة الإسلامية
Lebanon 24
بعد زجّ اسمها في أحداث بلدة "بيت جن" السورية.. توضيح من الجماعة الإسلامية
11:23 | 2025-11-28
28/11/2025 11:23:34
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر خاص بالإعلاميين.. بيانٌ من اللجنة الإعلامية الخاصة بزيارة البابا
Lebanon 24
خبر خاص بالإعلاميين.. بيانٌ من اللجنة الإعلامية الخاصة بزيارة البابا
11:22 | 2025-11-28
28/11/2025 11:22:11
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الزراعة يتحدّث.. كم يبلغ عدد أشجار الزيتون في لبنان؟
Lebanon 24
وزير الزراعة يتحدّث.. كم يبلغ عدد أشجار الزيتون في لبنان؟
11:13 | 2025-11-28
28/11/2025 11:13:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
لأوّل مرّة ماريتا الحلاني تتحدّث عن طلاقها... ومفاجأة كبيرة هل ستتزوّج قريباً؟
Lebanon 24
لأوّل مرّة ماريتا الحلاني تتحدّث عن طلاقها... ومفاجأة كبيرة هل ستتزوّج قريباً؟
14:30 | 2025-11-27
27/11/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة عن اغتيال طبطبائي.. ضابط عمره 23 عاماً خطّط لقتله!
Lebanon 24
مفاجأة عن اغتيال طبطبائي.. ضابط عمره 23 عاماً خطّط لقتله!
01:39 | 2025-11-28
28/11/2025 01:39:48
Lebanon 24
Lebanon 24
على الرغم من إغتيال طبطبائي... صحيفة إسرائيليّة: هذه قوّة "حزب الله" الحقيقيّة
Lebanon 24
على الرغم من إغتيال طبطبائي... صحيفة إسرائيليّة: هذه قوّة "حزب الله" الحقيقيّة
16:00 | 2025-11-27
27/11/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن إغتيال الطبطبائي في الضاحية الجنوبية... ماذا قالت صحيفة إسرائيليّة؟
Lebanon 24
عن إغتيال الطبطبائي في الضاحية الجنوبية... ماذا قالت صحيفة إسرائيليّة؟
14:00 | 2025-11-27
27/11/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... شاهدوا كيف اقتحمت سيارة "السوبرماركت"
Lebanon 24
بالفيديو... شاهدوا كيف اقتحمت سيارة "السوبرماركت"
15:01 | 2025-11-27
27/11/2025 03:01:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
12:00 | 2025-11-28
قصة "تهجير" في لبنان عمره 76 عاماً.. الجنوب سيّد الصامدين
11:51 | 2025-11-28
طلاب جامعة الحكمة ينتخبون هيئتهم الطلابية والرئيس نعمة يشدد على الإلتزام بالشروط المنصوص عنها في القانون
11:23 | 2025-11-28
بعد زجّ اسمها في أحداث بلدة "بيت جن" السورية.. توضيح من الجماعة الإسلامية
11:22 | 2025-11-28
خبر خاص بالإعلاميين.. بيانٌ من اللجنة الإعلامية الخاصة بزيارة البابا
11:13 | 2025-11-28
وزير الزراعة يتحدّث.. كم يبلغ عدد أشجار الزيتون في لبنان؟
11:00 | 2025-11-28
الخوري التقى وزيرة الشؤون والسفير التركي
فيديو
بعد أنباء ارتباطه بدينا الشربيني.. فنانة شهيرة تكشف عن علاقتها بكريم عبد العزيز (فيديو)
Lebanon 24
بعد أنباء ارتباطه بدينا الشربيني.. فنانة شهيرة تكشف عن علاقتها بكريم عبد العزيز (فيديو)
02:26 | 2025-11-28
28/11/2025 19:10:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. قداس للبابا لاوون الرابع عشر في إسطنبول
Lebanon 24
بث مباشر.. قداس للبابا لاوون الرابع عشر في إسطنبول
01:58 | 2025-11-28
28/11/2025 19:10:53
Lebanon 24
Lebanon 24
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
Lebanon 24
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
02:38 | 2025-11-19
28/11/2025 19:10:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24