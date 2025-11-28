Advertisement

لبنان

صيدا تتوّج عاصمة للحوار والثقافة المتوسطية لعام 2027

Lebanon 24
28-11-2025 | 08:48
Doc-P-1448111-638999418583981512.jpg
Doc-P-1448111-638999418583981512.jpg photos 0
صادق وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط على اختيار مدينتي صيدا اللبنانية وقرطبة الإسبانية لتكونا "عاصمتين متوسطتين للثقافة والحوار لعام 2027"، ضمن مبادرة مشتركة بين الاتحاد ومؤسسة "آنا ليند" الأورومتوسطية لتعزيز الحوار بين الثقافات.
ويأتي هذا القرار تزامنًا مع الذكرى الثلاثين لعملية برشلونة، حيث ترأس وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي وفد لبنان في الاجتماعات الوزارية، وشارك رئيس بلدية صيدا مصطفى حجاري في مؤتمر مدن المتوسط الذي عقد على هامش المنتدى.

وأكد الوزير رجي أن اختيار صيدا يمثل بشارة خير للبنان، خاصة مع اقتراب الزيارة التاريخية لقداسة البابا لاوون الرابع عشر، معتبرًا أن القرار يعكس رسالة لبنان كبلد للحوار والانفتاح والتلاقي بين الثقافات. وأضاف أن صيدا بتاريخها العريق وروحها الحيّة تؤكد استمرار لبنان كمساحة يجتمع فيها الشرق والغرب على قيم الثقافة والسلام.

وسيضع هذا الاختيار المدينتين في قلب الدبلوماسية الثقافية المتوسطية، حيث ستطوّر صيدا وقرطبة برنامجًا مشتركًا يركز على الحوار بين الثقافات، الاستدامة، وحماية التراث المادي وغير المادي، إلى جانب مشاريع تبادلية فنية وتعليمية تعزز الروابط بين المجتمعين المحليين وتفتح منصة للتواصل بين الفنانين والباحثين والطلاب.

ويأتي اختيار صيدا وقرطبة لعام 2027 امتدادًا لمسار المبادرة الذي بدأ مع الإسكندرية المصرية وتيرانا الألبانية لعام 2025، يليه طنجة المغربية وماتيرا الإيطالية لعام 2026.
