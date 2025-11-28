Advertisement

لبنان

الـPopemobile المخصصة للبابا لاوون وصلت الى مرفأ بيروت

Lebanon 24
28-11-2025 | 09:01
وصلت الى مرفأ بيروت صباح اليوم الـ Popemobile المخصصة لقداسة البابا لاوون الرابع عشر من ضمن التحضيرات الجارية للزيارة.
وبحسب بيان صادر عن إدارة واستثمار مرفأ بيروت، دخلت الآلية إلى باحة المرفأ وسط إجراءات أمنية مشددة تولتها عناصر الجيش والأجهزة المختصة، بالتنسيق مع اللجان التنظيمية المعنية بمتابعة كل تفاصيل الزيارة.

وقال البيان: "تندرج هذه الخطوة ضمن اللمسات الأخيرة للتحضيرات المتصلة بالزيارة، والتي تشمل وضع تصور نهائي لمسار الموكب، وتأمين المداخل والمخارج المؤدية إلى موقع الصلاة، وضبط نقاط التوقف والمناطق التي سيصار إلى اعتمادها لحظة وصول البابا إلى محيط موقع الانفجار".
