لبنان

توقيف شخصين في البقاع بعد ريّ الذرة بمياه آسنة من نهر الليطاني

Lebanon 24
28-11-2025 | 09:10
 صــدر عــن المديريّـــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي – شعبــة العلاقـــات العامّـــــــة البلاغ التّالي:

"في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها القطعات المختصّة في قوى الأمن الداخلي لملاحقة جميع أنواع الجرائم في مختلف المناطق اللبنانيّة وتوقيف مرتكبيها، توافرت معطيات لدى مفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدّرك الإقليمي حول شخصَين يملكان أرضًا محاذية لمجرى نهر اللّيطاني في محلّة سهل المرج، يقومان بري المزروعات بواسطة مياه آسنة.
على الفور، توجّهت دورية من المفرزة إلى المحلّة المذكورة، حيث داهمت قطعة أرض بمساحة /30،000/ م2 مزروعة بالذرة، عائدة للمدعوين: م. س. (مواليد عام 1988، لبناني)، وشقيقه خ. س. (مواليد عام 1982)، وتمّ التأكّد من وجود مياه صرف صحي ومياه مبتذلة في مجرى النهر. وبعد إجراء الكشف اللّازم على المكان، بحضور مندوب مصلحة اللّيطاني في البقاع، تبيّن إقدام المذكورَين على تركيب مولّد كهربائي ومضخّة لسحب المياه، مع خرطوم موضوع داخل مجرى النّهر ويتفرّع منه قساطل ستانلس وقسطل بلاستيكي بحيث يصلان إلى قطعة الأرض لريّ نباتات الذّرة من المياه المبتذلة.

على أثر ذلك، عملت الدّوريّة على ضبط المعدّات والقساطل وسلّمتها إلى القطعة المعنية.

بناءً على إشارة القضاء المختص، تمّت مداهمة منزل المشتبه فيهما، مرّات عدّة، من دون العثور عليهما، وقد جرى تعميم بلاغَي بحثٍ وتحرٍّ بحقّهما.

نتيجة التّحليل المخبري للمياه، تبيّن أنّها غير صالحة لريّ المزروعات.

من خلال المتابعة، جرى توقيف المشتبه فيهما، وتبيّن أنّهما من أصحاب السّوابق. وقد أودعا القضاء المختص، عملًا بإشارته".
