وزير المالية التقى نقابة خبراء المحاسبة: خطوات لتحديث النظام الضريبي والمحاسبي

التقى نقابة خبراء المحاسبة في ، حيث بحث الجانبان عدداً من المسائل المتعلقة بالتنسيق بين الوزارة والنقابة، أبرزها تطبيق المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، واعتماد الفاتورة الإلكترونية، وتعديل التصاريح الضريبية لتصبح أكثر وضوحاً وسهولة في الاستخدام، إلى جانب تطبيق المعايير المحاسبية الدولية على الشركات الصغيرة والمتوسطة.وفي سياق متصل، أعلن جابر خلال لقائه المسؤول المركزي للشؤون البلدية والاختيارية في حركة "أمل" ، أن 36 مليون دولار ستُصرف للبلديات واتحاداتها من عائدات خدمات الهاتف الخليوي لعام 2024، مشيراً إلى أن إجراءات الصرف تنتظر استكمال إعداد الجداول المرتبطة بها في .