"باب الجنوب".. الرئيس عون يهنّئ صيدا لاختيارها عاصمة الثقافة والحوار

وجه رئيس الجمهورية تهنئة كبيرة من القلب والوجدان إلى مدينة ، لاختيارها، مع مدينة قرطبا ، من قبل الاتحاد من أجل المتوسط، عاصمتين للثقافة والحوار على شرق المتوسط وغربه للعام 2027.عون: "إذ نفتخر بهذا الإنجاز الإضافي للبنان خصوصا في هذا التوقيت وفي هذه الظروف، أتوجه بأعمق التهنئة إلى صيدا وأهلها. صيدا التاريخ والمستقبل، صيدا القلعة الأبدية والشهداء الأحياء، من ومعروف إلى رفيق، وجميع المناضلين من أجل وحدة وحريته وحداثته وريادته".وأضاف: "صيدا باب الجنوب وعاصمته وصلته بكل لبنان، تؤكد وتجدد رسالتها ورسالة وطنها الدائمة، أرض ثقافة وحوار وتنوع وتعدد وسلام، لضفتي المتوسط ولكل ضفاف الدنيا. مبروك لصيدا، مبروك للبنان".