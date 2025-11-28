Advertisement

لبنان

"باب الجنوب".. الرئيس عون يهنّئ صيدا لاختيارها عاصمة الثقافة والحوار

Lebanon 24
28-11-2025 | 09:29
وجه رئيس الجمهورية جوزاف عون تهنئة كبيرة من القلب والوجدان إلى مدينة صيدا، لاختيارها، مع مدينة قرطبا الإسبانية، من قبل الاتحاد من أجل المتوسط، عاصمتين للثقافة والحوار على شرق المتوسط وغربه للعام 2027.
وقال الرئيس عون: "إذ نفتخر بهذا الإنجاز الإضافي للبنان خصوصا في هذا التوقيت وفي هذه الظروف، أتوجه بأعمق التهنئة إلى صيدا وأهلها. صيدا التاريخ والمستقبل، صيدا القلعة الأبدية والشهداء الأحياء، من رياض ومعروف إلى رفيق، وجميع المناضلين من أجل وحدة لبنان وحريته وحداثته وريادته".

وأضاف: "صيدا باب الجنوب وعاصمته وصلته بكل لبنان، تؤكد وتجدد رسالتها ورسالة وطنها الدائمة، أرض ثقافة وحوار وتنوع وتعدد وسلام، لضفتي المتوسط ولكل ضفاف الدنيا. مبروك لصيدا، مبروك للبنان".
