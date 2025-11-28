Advertisement

لبنان

رستم: الشراكة بين القطاع الطبي والمؤسسات الرسمية تصب في مصلحة المواطنين

Lebanon 24
28-11-2025
عقد النائب الدكتور أحمد رستم اجتماعًا مع مدير مختبرات الشرق الأوسط الدكتور حسين حسين، حيث جرى خلال اللقاء نقاش موسع حول أبرز الملفات الصحية والطبية التي تمس أبناء المنطقة، إضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون بين الطرفين للارتقاء بجودة الخدمات المخبرية وتحسين أداء القطاع الصحي.
وأشاد النائب رستم بالدور المتميز لمختبرات الشرق الأوسط، واصفًا إياها بالنموذج الناجح والمتكامل في تقديم خدمات مخبرية دقيقة وموثوقة، تسهم بشكل فعال في خدمة المواطنين ودعم المرضى.

من جانبه، أكد الدكتور حسين أن الالتزام بالمعايير العلمية والإنسانية والعمل بإخلاص بعيدًا عن الأضواء يمثل أساس نجاح المختبرات، مشددًا على أهمية استمرار التعاون بين القطاع الطبي والمؤسسات الرسمية لما له من أثر مباشر على صحة المجتمع وجودة حياة المواطنين.
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24