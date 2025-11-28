Advertisement

لبنان

"القومي" و"الشيوعي": دعوة لتلاقي القوى الوطنية والعلمانية لمواجهة العدوان الإسرائيلي

Lebanon 24
28-11-2025 | 10:26
زار رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي ربيع بنات، برفقة رئيس المكتب السياسي عامر التل، وعميد الإعلام ماهر الدنا، وعميد التنمية المحلية فراس فرنسيس، مركز الحزب الشيوعي اللبناني، حيث كان في استقبالهم الأمين العام حنا غريب ومسؤول العلاقات السياسية حسن خليل.
وأصدر اللقاء بيانًا دان فيه الجمود الرسمي اللبناني حيال العدوان الإسرائيلي المستمر، مؤكدًا أن بعض القوى السياسية في لبنان تتواطأ بشكل مباشر أو غير مباشر مع هذه الاعتداءات اليومية التي تستهدف المواطنين في الجنوب والبقاع وبيروت.

وشدّد البيان على أهمية التلاقي بين مختلف القوى والمجموعات الوطنية والعلمانية لبناء مشروع سياسي يسهم في إقامة دولة وطنية تعتمد العدالة الاجتماعية كأساس للإصلاح ومكافحة الفساد، معتبرًا هذا التحدي تحديًا وجوديًا يفوق العديد من الملفات الأخرى.

كما جدد اللقاء الدعوة لتطبيق الدستور بالكامل، لا سيما المادة 22، لإجراء الانتخابات على أساس لبنان دائرة واحدة وفق النسبية وخارج القيد الطائفي.
