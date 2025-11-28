Advertisement

زار السوري القومي الاجتماعي ربيع بنات، برفقة رئيس عامر التل، وعميد الإعلام ماهر الدنا، وعميد التنمية المحلية فراس فرنسيس، مركز الحزب الشيوعي اللبناني، حيث كان في استقبالهم حنا غريب ومسؤول العلاقات السياسية حسن خليل.وأصدر اللقاء بيانًا دان فيه الجمود الرسمي اللبناني حيال العدوان المستمر، مؤكدًا أن بعض في تتواطأ بشكل مباشر أو غير مباشر مع هذه الاعتداءات اليومية التي تستهدف المواطنين في الجنوب والبقاع وبيروت.وشدّد البيان على أهمية التلاقي بين مختلف القوى والمجموعات الوطنية والعلمانية لبناء مشروع سياسي يسهم في إقامة دولة وطنية تعتمد العدالة الاجتماعية كأساس للإصلاح ومكافحة الفساد، معتبرًا هذا التحدي تحديًا وجوديًا يفوق العديد من الملفات الأخرى.كما جدد اللقاء الدعوة لتطبيق بالكامل، لا سيما المادة 22، لإجراء الانتخابات على أساس لبنان دائرة واحدة وفق النسبية وخارج القيد الطائفي.