قبل وصول البابا… جولة تفقدية لوزير الاتصالات لضمان جهوزية شبكتي الخليوي

قام وزير الاتصالات بجولة ميدانية في الواجهة البحرية لبيروت وساحة ، قبل يومين من وصول البابا إلى ، حيث تفقد جاهزية شبكتي الخليوي برفقة مديري شركتي "تاتش" سلام و"ألفا" ، وعدد من المسؤولين التقنيين.وتركّزت الجولة على الاطلاع على فعالية الإجراءات المتخذة لضمان استقرار الشبكتين، بما يشمل سرعة الإنترنت، جودة التغطية، وكفاءة خدمات الجيل الخامس (5G).وأكد الحاج أن "زيارة قداسة البابا إلى لبنان حدث تاريخي سيواكبه ما يقارب 150 وسيلة إعلامية محلية ودولية"، مشددًا على أن "الوزارة وشركتي الخليوي تعملان بأقصى درجات الجهوزية لتأمين تغطية متواصلة ومن دون أي انقطاع خلال فترة الزيارة".