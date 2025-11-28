Advertisement

لبنان

قبل وصول البابا… جولة تفقدية لوزير الاتصالات لضمان جهوزية شبكتي الخليوي

Lebanon 24
28-11-2025 | 10:48
قام وزير الاتصالات شارل الحاج بجولة ميدانية في الواجهة البحرية لبيروت وساحة الشهداء، قبل يومين من وصول البابا لاوون الرابع عشر إلى لبنان، حيث تفقد جاهزية شبكتي الخليوي برفقة مديري شركتي "تاتش" كريم سليم سلام و"ألفا" رفيق الحداد، وعدد من المسؤولين التقنيين.
وتركّزت الجولة على الاطلاع على فعالية الإجراءات المتخذة لضمان استقرار الشبكتين، بما يشمل سرعة الإنترنت، جودة التغطية، وكفاءة خدمات الجيل الخامس (5G).

وأكد الحاج أن "زيارة قداسة البابا إلى لبنان حدث تاريخي سيواكبه ما يقارب 150 وسيلة إعلامية محلية ودولية"، مشددًا على أن "الوزارة وشركتي الخليوي تعملان بأقصى درجات الجهوزية لتأمين تغطية متواصلة ومن دون أي انقطاع خلال فترة الزيارة".
