"الوطني الحر" يهاجم رياض سلامة: "وقاحة غير مسبوقة في تاريخ لبنان"

Advertisement

أصدر بيانًا اعتبر فيه أن "لم يشهد في تاريخه مستوى مماثلًا من الوقاحة"، في إشارة إلى الظهور الإعلامي لحاكم السابق عقب خروجه من السجن.ورأى أن سلامة، "المتهم باختلاس وتهريب مليارات الدولارات، والمشارك في الانهيار المالي عبر حماية المنظومة لعقود"، يعود اليوم ليطلق الاتهامات ويوزع الاتهامات "وكأنه لا يزال حاكمًا للمصرف المركزي لا متهمًا أمام الرأي العام".وأضاف البيان: "إذا كان سلامة يرفض أن يكون كبش محرقة للمنظومة التي شارك في صنعها واستفاد منها، فهذا لا يبرر محاولاته لصرف الأنظار عبر تصريحات عبثية. فكما كان يُقال قديمًا: إن ابتليتم بالمعاصي فاستتروا. أما وقاحة من خرج من السجن حديثًا، فتستوجب دعوته إلى الصمت بدل الظهور".وختم التيار معتبرًا أن "صمت السلطة عن هذا الظهور يشكل مهزلة جديدة تُضاف إلى مهازل هذا العصر".