لبنان

الخوري التقى وزيرة الشؤون والسفير التركي

Lebanon 24
28-11-2025 | 11:00
التقى وزير الصناعة جو عيسى الخوري وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، وبحثا في الأمور المشتركة بين الوزارتين وسبل تفعيلها.
واجتمع وزير الصناعة أيضاً مع السفير التركي مراد لوتيم، وعرضا العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.
 
 
 
