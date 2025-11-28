Advertisement

لبنان

بعد زجّ اسمها في أحداث بلدة "بيت جن" السورية.. توضيح من الجماعة الإسلامية

Lebanon 24
28-11-2025 | 11:23
صدر عن المكتب الإعلامي المركزي في الجماعة الإسلامية البيان الآتي:
"استغربنا في الجماعة الإسلامية في لبنان تداول وسائل إعلام عديدة زجّ الاحتلال الإسرائيلي باسم الجماعة في خبر اعتدائه على بلدة "بيت جن" السورية، واتهامها بالقيام بأنشطة في البلدة المذكورة، ويهمّنا حيال ذلك أن نوضح التالي:ندين ونشجب الاعتداء الإسرائيلي على بلدة "بيت جن" وعلى أهلها الآمنين، ونتقدّم منهم بالعزاء لاستشهاد مجموعة من أهل البلدة في هذا الاعتداء". 


تابع البيان: "نؤكّد على أنّ الجماعة الإسلامية لبنانية وليس لديها أيّ نشاط خارج لبنان، وأنّها ترفض الزجّ باسمها في أيّ أعمال ليس لها أيّة علاقة بها". 


ختم البيان: "نؤكّد على الالتزام بما التزمت به الدولة اللبنانية في اتفاق وقف إطلاق النار مع الاحتلال، كما نؤكّد على العمل في ظلّ سلطة القانون والمؤسسات". 
الدولة اللبنانية

المكتب الإعلامي

مكتب الإعلام

الإسرائيلي

اللبنانية

الدولة ال

الاحتلال

تابع
