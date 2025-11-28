بعد زجّ اسمها في أحداث بلدة "بيت جن" السورية.. توضيح من الجماعة الإسلامية

Advertisement

استغربنا في الجماعة الإسلامية في تداول وسائل إعلام عديدة زجّ باسم الجماعة في خبر اعتدائه على بلدة "بيت جن" ، واتهامها بالقيام بأنشطة في البلدة المذكورة، ويهمّنا حيال ذلك أن نوضح التالي:

ندين ونشجب الاعتداء الإسرائيلي على بلدة "بيت جن" وعلى أهلها الآمنين، ونتقدّم منهم بالعزاء لاستشهاد مجموعة من أهل البلدة في هذا الاعتداء".تابع البيان: "نؤكّد على أنّ الجماعة الإسلامية لبنانية وليس لديها أيّ نشاط خارج لبنان، وأنّها ترفض الزجّ باسمها في أيّ أعمال ليس لها أيّة علاقة بها".ختم البيان: "نؤكّد على الالتزام بما التزمت به في اتفاق وقف إطلاق النار مع الاحتلال، كما نؤكّد على العمل في ظلّ سلطة القانون والمؤسسات".