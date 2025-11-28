Advertisement

لبنان

خبر خاص بالإعلاميين.. بيانٌ من اللجنة الإعلامية الخاصة بزيارة البابا

Lebanon 24
28-11-2025 | 11:22
صدر عن اللجنة الإعلامية الخاصة بزيارة قداسة البابا لاون الرابع عشر الى لبنان البيان التالي:
"بعدما تم انجاز البطاقات الإعلامية الخاصة بزيارة قداسة البابا إلى لبنان، سيتم تسليمها يوم غدٍ السبت 29/11/2025 في فندق VOCO مقابل فندق فينيسيا، وذلك من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساء، مع الإشارة الى انه لن يتم تسليم أي بطاقة لغير الشخص المعني بها الا بموجب كتاب رسمي صادر عن المؤسسة التي يعمل فيها.
اللجنة الإعلامية

لجنة الإعلام

فندق فينيسيا

الرابع عشر

فينيسيا

المعن

بابا

