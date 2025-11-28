Advertisement

لبنان

طلاب جامعة الحكمة ينتخبون هيئتهم الطلابية والرئيس نعمة يشدد على الإلتزام بالشروط المنصوص عنها في القانون

28-11-2025 | 11:51
أشرف رئيس جامعة الحكمة البروفسور جورج نعمة على انتخابات الهيئة الطلابية في حرم الجامعة الرئيسيفرن الشباك، حيث واصل الطلاب منذ العاشرة من هذا الصباح وحتى السادسة مساء الإدلاء بأصواتهم في ثلاثة وعشرين صندوق اقتراع لانتخاب المندوبين وفق النظام الإنتخابي One Person One Vote على أساس الدائرة الصغرى.
وقد جال البروفسور نعمة على صناديق الإقتراع التي وزّعت على الصفوف مشددًا على ضرورة الإلتزام بالشروط المنصوص عنها في قانون الإنتخابات والتزام حصول العملية الإنتخابية خلف العازل.

وتنافس اثنان وستون مرشحًا على واحد وأربعين مقعدًا، بعد فوز خمسة عشر بالتزكية من أجل تشكيل الهيئة الطلابية المؤلفة من ستة وخمسين عضوًا.


وستستكمل الإنتخابات الأسبوع المقبل بتصويت المندوبين الفائزين لانتخاب مكتب الهيئة الطلابية المؤلف من خمسة أعضاء.


ويمثل رئيس الهيئة الطلاب في اجتماعات مجلس الجامعة، بما يضمن إيصال صوتهم والمساهمة في اتخاذ القرارات وفقًا لمبدأ الحوكمة الرشيدة في الجامعة.


أما الكليات الثماني فيتمثل طلابها في مجلس كل منها بالفائزين الحائزين على المعدل التراكمي الأعلى بين رفاقهم.
