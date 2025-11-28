طلاب جامعة الحكمة ينتخبون هيئتهم الطلابية والرئيس نعمة يشدد على الإلتزام بالشروط المنصوص عنها في القانون

Advertisement

أشرف رئيس البروفسور على انتخابات الهيئة الطلابية في حرم الجامعة – ، حيث واصل الطلاب منذ العاشرة من هذا الصباح وحتى السادسة مساء الإدلاء بأصواتهم في ثلاثة وعشرين صندوق اقتراع لانتخاب المندوبين وفق النظام الإنتخابي One Person One Vote على أساس .وقد جال البروفسور نعمة على صناديق الإقتراع التي وزّعت على الصفوف مشددًا على ضرورة الإلتزام بالشروط المنصوص عنها في قانون الإنتخابات والتزام حصول العملية الإنتخابية خلف العازل.وتنافس اثنان وستون مرشحًا على واحد وأربعين مقعدًا، بعد فوز خمسة عشر بالتزكية من أجل تشكيل الهيئة الطلابية المؤلفة من ستة وخمسين عضوًا.وستستكمل الإنتخابات الأسبوع المقبل بتصويت المندوبين الفائزين لانتخاب الطلابية المؤلف من خمسة أعضاء.ويمثل رئيس الهيئة الطلاب في اجتماعات ، بما يضمن إيصال صوتهم والمساهمة في اتخاذ القرارات وفقًا لمبدأ الرشيدة .أما الكليات الثماني فيتمثل طلابها في مجلس كل منها بالفائزين الحائزين على المعدل التراكمي الأعلى بين رفاقهم.