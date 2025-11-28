Advertisement

لبنان

غادة أيوب تهنئ صيدا لاختيارها عاصمة للثقافة والحوار في المتوسط

Lebanon 24
28-11-2025 | 12:33
A-
A+
Doc-P-1448230-638999553830441197.png
Doc-P-1448230-638999553830441197.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
هنأت النائبة غادة أيوب، عضو تكتل الجمهورية القوية، مدينة صيدا وأهلها بعد اختيارها من قِبل الاتحاد من أجل المتوسط عاصمةً للثقافة والحوار على ضفتي المتوسط لعام 2025، إلى جانب مدينة قرطبة الإسبانية.
Advertisement
 

وكتبت أيوب عبر "إكس": "‏إن اختيار ‎صيدا عاصمة متوسّطية للثقافة والحوار لعام 2027 هو محطة تؤكّد الدور التاريخي للمدينة كرمز للعيش المشترك والتنوّع والانفتاح.


وهو أيضاً دعوة صادقة إلى ترسيخ هذه الرسالة وتعميقها، لتعكس صيدا صورتها الحقيقية كمدينة تجمع ولا تفرّق، وتفتح أبوابها للحوار والثقافة والإبداع". 


وأضافت: "مبارك لصيدا وأهلها وللمجلس البلدي برئاسة المهندس مصطفى حجازي هذا الاستحقاق، ومبارك للبنان الذي يحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى نموذج صيدا الحضاري".
مواضيع ذات صلة
بهية الحريري تشكر الرئيس عون على تهنئته صيدا باختيارها عاصمة للثقافة والحوار
lebanon 24
29/11/2025 01:51:06 Lebanon 24 Lebanon 24
"باب الجنوب".. الرئيس عون يهنّئ صيدا لاختيارها عاصمة الثقافة والحوار
lebanon 24
29/11/2025 01:51:06 Lebanon 24 Lebanon 24
صيدا عاصمة متوسطية للثقافة لعام 2027
lebanon 24
29/11/2025 01:51:06 Lebanon 24 Lebanon 24
صيدا تتوّج عاصمة للحوار والثقافة المتوسطية لعام 2027
lebanon 24
29/11/2025 01:51:06 Lebanon 24 Lebanon 24

مصطفى حجازي

الإسبانية

غادة أيوب

الجمهوري

رئاسة ال

جمهورية

لبنان

حجازي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:57 | 2025-11-28
17:39 | 2025-11-28
16:56 | 2025-11-28
16:50 | 2025-11-28
16:48 | 2025-11-28
16:02 | 2025-11-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24