غادة أيوب تهنئ صيدا لاختيارها عاصمة للثقافة والحوار في المتوسط

وكتبت عبر "إكس": "‏إن اختيار ‎صيدا عاصمة متوسّطية للثقافة والحوار لعام 2027 هو محطة تؤكّد الدور التاريخي للمدينة كرمز للعيش المشترك والتنوّع والانفتاح.وهو أيضاً دعوة صادقة إلى ترسيخ هذه الرسالة وتعميقها، لتعكس صيدا صورتها الحقيقية كمدينة تجمع ولا تفرّق، وتفتح أبوابها للحوار والثقافة والإبداع".وأضافت: "مبارك لصيدا وأهلها وللمجلس البلدي برئاسة المهندس هذا الاستحقاق، ومبارك للبنان الذي يحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى نموذج صيدا الحضاري".