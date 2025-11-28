Advertisement

لبنان

في لبنان.. افتتاح "درب الملك تشارلز الثالث" في محمية الشوف

Lebanon 24
28-11-2025 | 11:51
أعلنت سفارة المملكة المتحدة في لبنان ببيان، أن "السفير البريطاني هايمش كاول ووزيرة البيئة تمارا الزين افتتحا "درب أرز الملك تشارلز الثالث"، وهي مبادرة جديدة لإعادة التشجير والسياحة البيئية في محمية الشوف للمحيط الحيوي. حضر الاحتفال السيدة نورا جنبلاط، رؤساء بلديات ومخاتير عين زحلتا، بمهراي والمختارة، ورئيس لجنة المحمية فيصل أبو عز الدين، وفريق عمل المحمية".
وأوضح البيان أنه "تمت تسمية الدرب تخليدا لتتويج جلالة الملك تشارلز الثالث في أيار 2023 ويضم 96 شجرة أرز مزروعة احتفاء بالصداقة بين المملكة المتحدة ولبنان. ويعكس الدرب التزام المملكة المتحدة الدائم بدعم قدرة لبنان على الصمود البيئي. وتمثل شجرة الأرز، الشعار الوطني للبنان، رمزا راسخا للصمود والثبات وتشكل جوهر هذه المبادرة. يمتد الدرب على ارتفاع يتراوح بين 1300 و1800 متر فوق سطح البحر ويرتبط بدرب الجبل اللبناني الشهير، ليمنح المتنزهين تجربة غنية بالتنوع البيولوجي ورابطا ملموسا مع التراث الطبيعي للبنان".

 
وأشار الى أنه "تم تمويل المشروع من صندوق الدبلوماسية المناخية التابع للحكومة البريطانية، الذي يدعم القيادة العالمية في العمل المناخي ويكرّس جهوده لمساعدة الدول الشريكة على اعتماد حلول للطاقة المستدامة".


وذكر أنه "في أيلول الماضي، دعمت المملكة المتحدة إطلاق خطة العمل الوطنية للطاقة المتجددة في لبنان (NREAP 2025–2030)، التي توفر خارطة طريق استراتيجية لطموحات لبنان في مجال الطاقة المتجددة وأولويات التنفيذ في السنوات المقبلة".


ولفت الى أن "المشروع يبني على إرث "درب أرز الملكة إليزابيث الثانية"، الذي أُنشئ عام 2016، حيث زُرعت 90 شجرة أرز تخليداً لذكرى عيد ميلاد جلالتها التسعين. وفي تشرين الثاني 2022، وفي ذكرى رحيل جلالتها، زُرعت شجرة أرز إضافية كجزء من مبادرة "مظلة الملكة الخضراء".


كاول

وفي ختام الافتتاح، قال السفير البريطاني: "يمثل درب أرز الملك تشارلز الثالث رمزا قويا للصداقة الدائمة بين المملكة المتحدة ولبنان. ويعكس التزامنا المشترك بالعمل المناخي والتنوع البيولوجي والحفاظ على التراث الطبيعي المميز للبنان. ومع تطلعنا إلى المستقبل، يبقى هذا المسار شاهدا حيا على شراكتنا وجهودنا المشتركة لبناء مستقبل أكثر خضرة وصلابة".

 
الزين

بدورها، قالت وزيرة البيئة: "نحن فخورون بالشراكة مع المملكة المتحدة في هذه المبادرة ذات المعنى العميق. فشجرة الأرز ليست مجرد شجرة لبنان الشامخة، بل هي رمز للأمل والصمود. إن درب أرز الملك تشارلز الثالث يعزز تعاوننا البيئي ويبرز التزام لبنان بإعادة التشجير والمرونة المناخية. نشكر المملكة المتحدة على دعمها المستمر".

 

أبو عز الدين

وقال رئيس لجنة المحمية فيصل أبو عز الدين: "ندشن اليوم درب الملك تشارلز الثالث عند مدخل محمية الشوف للمحيط الحيوي، عين زحلتا - غابة أرز بمهري. يُكمّل هذا الدرب الجديد، الذي أنشئ بدعم من المملكة المتحدة، المسارات القائمة التي تحتفي بالتراث الطبيعي الغني للبنان، بما في ذلك درب الملكة إليزابيث الثانية. وقد طُورت بالتعاون مع المجتمعات المحلية، لتمزج بين التاريخ والجغرافيا ، معززة هوية المحمية كملاذٍ للجمال والتنوع البيولوجي والسلام".

 
