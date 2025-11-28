22
o
بيروت
17
o
طرابلس
18
o
صور
22
o
جبيل
20
o
صيدا
22
o
جونية
14
o
النبطية
12
o
زحلة
11
o
بعلبك
2
o
بشري
14
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
في لبنان.. افتتاح "درب الملك تشارلز الثالث" في محمية الشوف
Lebanon 24
28-11-2025
|
11:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت سفارة
المملكة
المتحدة في
لبنان
ببيان، أن "السفير
البريطاني
هايمش كاول ووزيرة البيئة تمارا الزين افتتحا "درب أرز الملك تشارلز الثالث"، وهي مبادرة جديدة لإعادة التشجير والسياحة البيئية في محمية الشوف للمحيط الحيوي. حضر الاحتفال السيدة نورا
جنبلاط
، رؤساء بلديات ومخاتير عين زحلتا، بمهراي والمختارة، ورئيس لجنة المحمية فيصل أبو عز الدين، وفريق عمل المحمية".
Advertisement
وأوضح البيان أنه "تمت تسمية الدرب تخليدا لتتويج جلالة الملك تشارلز الثالث في أيار 2023 ويضم 96 شجرة أرز مزروعة احتفاء بالصداقة بين المملكة المتحدة ولبنان. ويعكس الدرب
التزام
المملكة المتحدة الدائم بدعم قدرة لبنان على الصمود البيئي. وتمثل شجرة الأرز، الشعار الوطني للبنان، رمزا راسخا للصمود والثبات وتشكل جوهر هذه المبادرة. يمتد الدرب على ارتفاع يتراوح بين 1300 و1800 متر فوق سطح البحر ويرتبط بدرب الجبل اللبناني الشهير، ليمنح المتنزهين تجربة غنية بالتنوع البيولوجي ورابطا ملموسا مع التراث الطبيعي للبنان".
وأشار الى أنه "تم تمويل المشروع من صندوق الدبلوماسية المناخية التابع للحكومة
البريطانية
، الذي يدعم القيادة العالمية في العمل المناخي ويكرّس جهوده لمساعدة الدول الشريكة على اعتماد حلول للطاقة المستدامة".
وذكر أنه "في أيلول الماضي، دعمت المملكة المتحدة إطلاق خطة العمل الوطنية للطاقة المتجددة في لبنان (NREAP 2025–2030)، التي توفر خارطة طريق استراتيجية لطموحات لبنان في مجال الطاقة المتجددة وأولويات التنفيذ في السنوات المقبلة".
ولفت الى أن "المشروع يبني على إرث "درب أرز الملكة إليزابيث الثانية"، الذي أُنشئ عام 2016، حيث زُرعت 90 شجرة أرز تخليداً لذكرى عيد ميلاد جلالتها التسعين. وفي تشرين الثاني 2022، وفي ذكرى رحيل جلالتها، زُرعت شجرة أرز إضافية كجزء من مبادرة "مظلة الملكة الخضراء".
كاول
وفي ختام الافتتاح، قال السفير البريطاني: "يمثل درب أرز الملك تشارلز الثالث رمزا قويا للصداقة الدائمة بين المملكة المتحدة ولبنان. ويعكس التزامنا المشترك بالعمل المناخي والتنوع البيولوجي والحفاظ على التراث الطبيعي المميز للبنان. ومع تطلعنا إلى
المستقبل
، يبقى هذا المسار شاهدا حيا على شراكتنا وجهودنا المشتركة لبناء مستقبل أكثر خضرة وصلابة".
الزين
بدورها، قالت وزيرة البيئة: "نحن فخورون بالشراكة مع المملكة المتحدة في هذه المبادرة ذات المعنى العميق. فشجرة الأرز ليست مجرد شجرة لبنان الشامخة، بل هي رمز للأمل والصمود. إن درب أرز الملك تشارلز الثالث يعزز تعاوننا البيئي ويبرز التزام لبنان بإعادة التشجير والمرونة المناخية. نشكر المملكة المتحدة على دعمها المستمر".
أبو عز الدين
وقال رئيس لجنة المحمية فيصل أبو عز الدين: "ندشن اليوم درب الملك تشارلز الثالث عند مدخل محمية الشوف للمحيط الحيوي، عين زحلتا - غابة أرز بمهري. يُكمّل هذا الدرب الجديد، الذي أنشئ بدعم من المملكة المتحدة، المسارات القائمة التي تحتفي بالتراث الطبيعي الغني للبنان، بما في ذلك درب الملكة إليزابيث الثانية. وقد طُورت بالتعاون مع المجتمعات المحلية، لتمزج بين التاريخ والجغرافيا ، معززة هوية المحمية كملاذٍ للجمال والتنوع البيولوجي والسلام".
مواضيع ذات صلة
نقابة الممثلين افتتحت حديقة باسمها في محمية أرز الشوف
Lebanon 24
نقابة الممثلين افتتحت حديقة باسمها في محمية أرز الشوف
29/11/2025 01:51:13
29/11/2025 01:51:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بريطانيا ستسحب آخر الألقاب العسكرية من شقيق الملك تشارلز الثالث
Lebanon 24
بريطانيا ستسحب آخر الألقاب العسكرية من شقيق الملك تشارلز الثالث
29/11/2025 01:51:13
29/11/2025 01:51:13
Lebanon 24
Lebanon 24
الملك تشارلز يحتفل بعيد ميلاده الـ77
Lebanon 24
الملك تشارلز يحتفل بعيد ميلاده الـ77
29/11/2025 01:51:13
29/11/2025 01:51:13
Lebanon 24
Lebanon 24
الملك تشارلز يسحب الألقاب المتبقية من الأمير أندرو ويطالبه بمغادرة قصره
Lebanon 24
الملك تشارلز يسحب الألقاب المتبقية من الأمير أندرو ويطالبه بمغادرة قصره
29/11/2025 01:51:13
29/11/2025 01:51:13
Lebanon 24
Lebanon 24
البريطانية
البريطاني
المستقبل
دبلوماسي
المملكة
التزام
جنبلاط
في ذكر
تابع
قد يعجبك أيضاً
إتّصالات متجدّدة
Lebanon 24
إتّصالات متجدّدة
17:57 | 2025-11-28
28/11/2025 05:57:39
Lebanon 24
Lebanon 24
إتفاق على التحالف
Lebanon 24
إتفاق على التحالف
17:39 | 2025-11-28
28/11/2025 05:39:08
Lebanon 24
Lebanon 24
مقدّمات النشرات المسائيّة
Lebanon 24
مقدّمات النشرات المسائيّة
16:56 | 2025-11-28
28/11/2025 04:56:18
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث مروّع أمام سوق الأحد.. فيديو يوثق المشهد
Lebanon 24
حادث مروّع أمام سوق الأحد.. فيديو يوثق المشهد
16:50 | 2025-11-28
28/11/2025 04:50:22
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "إستسلام حزب الله".. إقرأوا ما قالته صحيفة إسرائيلية
Lebanon 24
عن "إستسلام حزب الله".. إقرأوا ما قالته صحيفة إسرائيلية
16:48 | 2025-11-28
28/11/2025 04:48:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تهديد ينشره أدرعي.. هذا أول رد إسرائيلي على نعيم قاسم
Lebanon 24
تهديد ينشره أدرعي.. هذا أول رد إسرائيلي على نعيم قاسم
12:55 | 2025-11-28
28/11/2025 12:55:11
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة عن اغتيال طبطبائي.. ضابط عمره 23 عاماً خطّط لقتله!
Lebanon 24
مفاجأة عن اغتيال طبطبائي.. ضابط عمره 23 عاماً خطّط لقتله!
01:39 | 2025-11-28
28/11/2025 01:39:48
Lebanon 24
Lebanon 24
"قنبلة" تفجرها إسرائيل ضد لبنان.. تل أبيب تسعى لاغتيال الترسيم!
Lebanon 24
"قنبلة" تفجرها إسرائيل ضد لبنان.. تل أبيب تسعى لاغتيال الترسيم!
13:30 | 2025-11-28
28/11/2025 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إقرأوا ما قيل عن الحرب في لبنان.. تقريرٌ إماراتي يشرح
Lebanon 24
إقرأوا ما قيل عن الحرب في لبنان.. تقريرٌ إماراتي يشرح
13:00 | 2025-11-28
28/11/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مصرف لبنان يصدر تعميمين جديدين للمصارف حول تسديد ودائع العملات الأجنبية
Lebanon 24
مصرف لبنان يصدر تعميمين جديدين للمصارف حول تسديد ودائع العملات الأجنبية
08:37 | 2025-11-28
28/11/2025 08:37:13
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
17:57 | 2025-11-28
إتّصالات متجدّدة
17:39 | 2025-11-28
إتفاق على التحالف
16:56 | 2025-11-28
مقدّمات النشرات المسائيّة
16:50 | 2025-11-28
حادث مروّع أمام سوق الأحد.. فيديو يوثق المشهد
16:48 | 2025-11-28
عن "إستسلام حزب الله".. إقرأوا ما قالته صحيفة إسرائيلية
16:02 | 2025-11-28
خبر جديد عن الـ50 دولاراً.. ما الذي تمّ اكتشافه؟
فيديو
بعد أنباء ارتباطه بدينا الشربيني.. فنانة شهيرة تكشف عن علاقتها بكريم عبد العزيز (فيديو)
Lebanon 24
بعد أنباء ارتباطه بدينا الشربيني.. فنانة شهيرة تكشف عن علاقتها بكريم عبد العزيز (فيديو)
02:26 | 2025-11-28
29/11/2025 01:51:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. قداس للبابا لاوون الرابع عشر في إسطنبول
Lebanon 24
بث مباشر.. قداس للبابا لاوون الرابع عشر في إسطنبول
01:58 | 2025-11-28
29/11/2025 01:51:13
Lebanon 24
Lebanon 24
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
Lebanon 24
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
02:38 | 2025-11-19
29/11/2025 01:51:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24