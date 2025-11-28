Advertisement

لبنان

على طريق المطار.. إتحاد بلديات الضاحية يرفع لافتة ترحيبية بالبابا

Lebanon 24
28-11-2025 | 12:40
في إطار التحضيرات الترحيبية بالبابا لاوون الرابع عشر، رفع اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية لافتة كبيرة دون عليها: "اللبنانيون... مسلمون ومسيحيون يرحبون بقداسة البابا لاوون الرابع عشر".
كذلك، ارتفعت الأعلام اللبنانية واعلام الفاتيكان على طريق مطار رفيق الحريري الدوليّ.
