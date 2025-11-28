بلبلة داخل سفارة لبنان في فرنسا.. طردٌ مشبوه وعملية إخلاء!

شهدت في ، اليوم الجمعة، بلبلة إزاء تلقيها طرداً يحتوي على بطاريات وكابلات كهربائية من دون معرفة هول المرسل إليه.

وذكرت السفارة في بيان لها نشرته عبر حسابها على "آكس" إنه تمَّ إخلاء السفارة بناء على طلب من الشرطة، مشيرة إلى أنه "بعد التحقق من قبل فريق متخصص بتفكيك العبوات، لم يتم العثور على أي أثر للمتفجرات".



كذلك، أكدت السفارة أنه جرى فتح تحقيق بالقضية.

