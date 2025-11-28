22
o
بيروت
17
o
طرابلس
18
o
صور
22
o
جبيل
20
o
صيدا
22
o
جونية
14
o
النبطية
12
o
زحلة
11
o
بعلبك
2
o
بشري
14
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
جولة للإعلاميين للاطلاع على تطبيق خطة الجيش في جنوب الليطاني
Lebanon 24
28-11-2025
|
12:52
A-
A+
photos
0
A+
A-
نظمت
قيادة الجيش
، جولة ميدانية لوسائل الإعلام للاطلاع على تطبيق المرحلة الأولى من خطة الجيش في قطاع جنوب
الليطاني
، وفق قرار السلطة السياسية، والمهمات التي نفذتها الوحدات العسكرية في هذا السياق.
Advertisement
وفي بداية الجولة، جرى في قيادة قطاع جنوب الليطاني - صور عرض إيجاز مفصل حول الخطوات المنجزة من الخطة، بما في ذلك معالجة عدد من الأنفاق، وإغلاق معابر عدة، وضبط كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر، إضافة إلى تعزيز انتشار الوحدات في القطاع، رغم الصعوبات والتحديات التي تواجهها
المؤسسة العسكرية
. كما تم التطرق إلى الخروق والانتهاكات
الإسرائيلية
المستمرة.
وبعدها، انتقل الإعلاميون برفقة ضباط من الجيش إلى مناطق لحلح في خراج بلدة
علما الشعب
، مقابل تلة اللبونة
اللبنانية
المحتلة، ووادي العزية ووادي زبقين، حيث عاين الإعلاميون بعض المواقع التي شملتها خطة الجيش.
وخلال الجولة، تم التشديد على أن "المؤسسة العسكرية ملتزمة تنفيذ جميع المهمات الموكلة إليها، وتطبيق الخطة ضمن الجدول
الزمني
المحدد لها، بالتنسيق مع
قوة الأمم المتحدة
الموقتة في
لبنان
- اليونيفيل ولجنة الإشراف على اتفاق وقف الأعمال العدائية (Mechanism)".
مواضيع ذات صلة
قائد قطاع جنوب الليطاني في الجيش: ما يعيق تنفيذ خطة الجيش جنوب الليطاني هو استمرار احتلال إسرائيل لأراض لبنانية وهو ما يمنع تنفيذ كل مراحل الخطة
Lebanon 24
قائد قطاع جنوب الليطاني في الجيش: ما يعيق تنفيذ خطة الجيش جنوب الليطاني هو استمرار احتلال إسرائيل لأراض لبنانية وهو ما يمنع تنفيذ كل مراحل الخطة
29/11/2025 01:51:33
29/11/2025 01:51:33
Lebanon 24
Lebanon 24
السيد تجول في الجنوب للاطلاع على الأوضاع الاجتماعية
Lebanon 24
السيد تجول في الجنوب للاطلاع على الأوضاع الاجتماعية
29/11/2025 01:51:33
29/11/2025 01:51:33
Lebanon 24
Lebanon 24
قائد قطاع جنوب الليطاني في الجيش: الجهد المطلوب لتطبيق خطة حصر السلاح ضخم في وقت تحاول إسرائيل أن تشغلنا بالخروق والضربات
Lebanon 24
قائد قطاع جنوب الليطاني في الجيش: الجهد المطلوب لتطبيق خطة حصر السلاح ضخم في وقت تحاول إسرائيل أن تشغلنا بالخروق والضربات
29/11/2025 01:51:33
29/11/2025 01:51:33
Lebanon 24
Lebanon 24
قائد قطاع جنوب الليطاني في الجيش : مهمة الجيش هي الالتزام بالقرارات الدولية
Lebanon 24
قائد قطاع جنوب الليطاني في الجيش : مهمة الجيش هي الالتزام بالقرارات الدولية
29/11/2025 01:51:33
29/11/2025 01:51:33
Lebanon 24
Lebanon 24
قوة الأمم المتحدة
المؤسسة العسكرية
الأمم المتحدة
وسائل الإعلام
لجنة الإشراف
قيادة الجيش
الإسرائيلية
علما الشعب
تابع
قد يعجبك أيضاً
إتّصالات متجدّدة
Lebanon 24
إتّصالات متجدّدة
17:57 | 2025-11-28
28/11/2025 05:57:39
Lebanon 24
Lebanon 24
إتفاق على التحالف
Lebanon 24
إتفاق على التحالف
17:39 | 2025-11-28
28/11/2025 05:39:08
Lebanon 24
Lebanon 24
مقدّمات النشرات المسائيّة
Lebanon 24
مقدّمات النشرات المسائيّة
16:56 | 2025-11-28
28/11/2025 04:56:18
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث مروّع أمام سوق الأحد.. فيديو يوثق المشهد
Lebanon 24
حادث مروّع أمام سوق الأحد.. فيديو يوثق المشهد
16:50 | 2025-11-28
28/11/2025 04:50:22
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "إستسلام حزب الله".. إقرأوا ما قالته صحيفة إسرائيلية
Lebanon 24
عن "إستسلام حزب الله".. إقرأوا ما قالته صحيفة إسرائيلية
16:48 | 2025-11-28
28/11/2025 04:48:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تهديد ينشره أدرعي.. هذا أول رد إسرائيلي على نعيم قاسم
Lebanon 24
تهديد ينشره أدرعي.. هذا أول رد إسرائيلي على نعيم قاسم
12:55 | 2025-11-28
28/11/2025 12:55:11
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة عن اغتيال طبطبائي.. ضابط عمره 23 عاماً خطّط لقتله!
Lebanon 24
مفاجأة عن اغتيال طبطبائي.. ضابط عمره 23 عاماً خطّط لقتله!
01:39 | 2025-11-28
28/11/2025 01:39:48
Lebanon 24
Lebanon 24
"قنبلة" تفجرها إسرائيل ضد لبنان.. تل أبيب تسعى لاغتيال الترسيم!
Lebanon 24
"قنبلة" تفجرها إسرائيل ضد لبنان.. تل أبيب تسعى لاغتيال الترسيم!
13:30 | 2025-11-28
28/11/2025 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إقرأوا ما قيل عن الحرب في لبنان.. تقريرٌ إماراتي يشرح
Lebanon 24
إقرأوا ما قيل عن الحرب في لبنان.. تقريرٌ إماراتي يشرح
13:00 | 2025-11-28
28/11/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مصرف لبنان يصدر تعميمين جديدين للمصارف حول تسديد ودائع العملات الأجنبية
Lebanon 24
مصرف لبنان يصدر تعميمين جديدين للمصارف حول تسديد ودائع العملات الأجنبية
08:37 | 2025-11-28
28/11/2025 08:37:13
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
17:57 | 2025-11-28
إتّصالات متجدّدة
17:39 | 2025-11-28
إتفاق على التحالف
16:56 | 2025-11-28
مقدّمات النشرات المسائيّة
16:50 | 2025-11-28
حادث مروّع أمام سوق الأحد.. فيديو يوثق المشهد
16:48 | 2025-11-28
عن "إستسلام حزب الله".. إقرأوا ما قالته صحيفة إسرائيلية
16:02 | 2025-11-28
خبر جديد عن الـ50 دولاراً.. ما الذي تمّ اكتشافه؟
فيديو
بعد أنباء ارتباطه بدينا الشربيني.. فنانة شهيرة تكشف عن علاقتها بكريم عبد العزيز (فيديو)
Lebanon 24
بعد أنباء ارتباطه بدينا الشربيني.. فنانة شهيرة تكشف عن علاقتها بكريم عبد العزيز (فيديو)
02:26 | 2025-11-28
29/11/2025 01:51:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. قداس للبابا لاوون الرابع عشر في إسطنبول
Lebanon 24
بث مباشر.. قداس للبابا لاوون الرابع عشر في إسطنبول
01:58 | 2025-11-28
29/11/2025 01:51:33
Lebanon 24
Lebanon 24
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
Lebanon 24
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
02:38 | 2025-11-19
29/11/2025 01:51:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24