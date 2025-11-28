جولة للإعلاميين للاطلاع على تطبيق خطة الجيش في جنوب الليطاني

نظمت ، جولة ميدانية لوسائل الإعلام للاطلاع على تطبيق المرحلة الأولى من خطة الجيش في قطاع جنوب ، وفق قرار السلطة السياسية، والمهمات التي نفذتها الوحدات العسكرية في هذا السياق.

Advertisement



وفي بداية الجولة، جرى في قيادة قطاع جنوب الليطاني - صور عرض إيجاز مفصل حول الخطوات المنجزة من الخطة، بما في ذلك معالجة عدد من الأنفاق، وإغلاق معابر عدة، وضبط كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر، إضافة إلى تعزيز انتشار الوحدات في القطاع، رغم الصعوبات والتحديات التي تواجهها . كما تم التطرق إلى الخروق والانتهاكات المستمرة.





وبعدها، انتقل الإعلاميون برفقة ضباط من الجيش إلى مناطق لحلح في خراج بلدة ، مقابل تلة اللبونة المحتلة، ووادي العزية ووادي زبقين، حيث عاين الإعلاميون بعض المواقع التي شملتها خطة الجيش.

