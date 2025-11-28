Advertisement

لبنان

جولة للإعلاميين للاطلاع على تطبيق خطة الجيش في جنوب الليطاني

Lebanon 24
28-11-2025 | 12:52
A-
A+

Doc-P-1448237-638999566464312547.png
Doc-P-1448237-638999566464312547.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نظمت قيادة الجيش، جولة ميدانية لوسائل الإعلام للاطلاع على تطبيق المرحلة الأولى من خطة الجيش في قطاع جنوب الليطاني، وفق قرار السلطة السياسية، والمهمات التي نفذتها الوحدات العسكرية في هذا السياق.
Advertisement
 
 
وفي بداية الجولة، جرى في قيادة قطاع جنوب الليطاني - صور عرض إيجاز مفصل حول الخطوات المنجزة من الخطة، بما في ذلك معالجة عدد من الأنفاق، وإغلاق معابر عدة، وضبط كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر، إضافة إلى تعزيز انتشار الوحدات في القطاع، رغم الصعوبات والتحديات التي تواجهها المؤسسة العسكرية. كما تم التطرق إلى الخروق والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة.


وبعدها، انتقل الإعلاميون برفقة ضباط من الجيش إلى مناطق لحلح في خراج بلدة علما الشعب، مقابل تلة اللبونة اللبنانية المحتلة، ووادي العزية ووادي زبقين، حيث عاين الإعلاميون بعض المواقع التي شملتها خطة الجيش.
 

وخلال الجولة، تم التشديد على أن "المؤسسة العسكرية ملتزمة تنفيذ جميع المهمات الموكلة إليها، وتطبيق الخطة ضمن الجدول الزمني المحدد لها، بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان - اليونيفيل ولجنة الإشراف على اتفاق وقف الأعمال العدائية (Mechanism)".
مواضيع ذات صلة
قائد قطاع جنوب الليطاني في الجيش: ما يعيق تنفيذ خطة الجيش جنوب الليطاني هو استمرار احتلال إسرائيل لأراض لبنانية وهو ما يمنع تنفيذ كل مراحل الخطة
lebanon 24
29/11/2025 01:51:33 Lebanon 24 Lebanon 24
السيد تجول في الجنوب للاطلاع على الأوضاع الاجتماعية
lebanon 24
29/11/2025 01:51:33 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد قطاع جنوب الليطاني في الجيش: الجهد المطلوب لتطبيق خطة حصر السلاح ضخم في وقت تحاول إسرائيل أن تشغلنا بالخروق والضربات
lebanon 24
29/11/2025 01:51:33 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد قطاع جنوب الليطاني في الجيش : مهمة الجيش هي الالتزام بالقرارات الدولية
lebanon 24
29/11/2025 01:51:33 Lebanon 24 Lebanon 24

قوة الأمم المتحدة

المؤسسة العسكرية

الأمم المتحدة

وسائل الإعلام

لجنة الإشراف

قيادة الجيش

الإسرائيلية

علما الشعب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:57 | 2025-11-28
17:39 | 2025-11-28
16:56 | 2025-11-28
16:50 | 2025-11-28
16:48 | 2025-11-28
16:02 | 2025-11-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24