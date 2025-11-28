Advertisement

لبنان

وهاب يُهاجم أحمد الشرع.. ماذا قال؟

Lebanon 24
28-11-2025 | 12:58
كتب رئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهاب، على منصة "آكس" قائلاً: "بيت جن تنتظر فزعات العشائر والأخوة، والشرع يتلهى بمظاهرات تشتم مكونات المجتمع".
أحمد الشرع

رئيس حزب

بيت جن

الشرع

وهاب

هرات

17:57 | 2025-11-28
17:39 | 2025-11-28
16:56 | 2025-11-28
16:50 | 2025-11-28
16:48 | 2025-11-28
16:02 | 2025-11-28
