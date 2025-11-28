تهديد ينشره أدرعي.. هذا أول رد إسرائيلي على نعيم قاسم

🔸لقد جاءت عملية استهداف قائد أركان حزب الله المدعو هيثم الطبطبائي بعد رصد محاولاته المتكررة لإعادة اعمار قوة التنظيم العسكرية، في انتهاك صارخ للاتفاق الساري منذ نحو عام. القضاء على الطبطبائي يعتبر ضربة قوية لقدرات حزب الله في القيادة والسيطرة والإدارة العسكرية.



🔸هذه التطورات… — (@AvichayAdraee) November 28, 2025 Advertisement

أضاف: "هذه التطورات تعكس قصور عمليات وعدم كفاية جهوده في وقت يواصل فيه حزب الله بالتلاعب عليها والعمل سرًا للحفاظ على سلاحه".تابع: الجيش الاسرائيلي يبقى ملتزمًا بالاتفاق بين دولة ولبنان ولن يسمح بأي شكل من أشكال إعادة بناء قوة حزب الله سواء عبر تطبيق بنود الاتفاق أو عبر استخدام القوة عند الضرورة".ختم: "رسالتنا واضحة: أي محاولة من جانب حزب الله للمساس بأمن إسرائيل ستواجَه بقوة أشد. ندعو إلى مواصلة عملية نزع سلاح حزب الله بما يتوافق والالتزامات الواردة في الاتفاق".