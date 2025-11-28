Advertisement

تهديد ينشره أدرعي.. هذا أول رد إسرائيلي على نعيم قاسم

28-11-2025 | 12:55
كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي ادرعي عبر حسابه على منصة "إكس": "لقد جاءت عملية استهداف قائد أركان حزب الله المدعو هيثم الطبطبائي بعد رصد محاولاته المتكررة لإعادة اعمار قوة التنظيم العسكرية، في انتهاك صارخ للاتفاق الساري منذ نحو عام. القضاء على الطبطبائي يعتبر ضربة قوية لقدرات حزب الله في القيادة والسيطرة والإدارة العسكرية".


أضاف: "هذه التطورات تعكس قصور عمليات الجيش اللبناني وعدم كفاية جهوده في وقت يواصل فيه حزب الله بالتلاعب عليها والعمل سرًا للحفاظ على سلاحه". 


تابع: الجيش الاسرائيلي يبقى ملتزمًا بالاتفاق بين دولة إسرائيل ولبنان ولن يسمح بأي شكل من أشكال إعادة بناء قوة حزب الله سواء عبر تطبيق بنود الاتفاق أو عبر استخدام القوة عند الضرورة".


ختم: "رسالتنا واضحة: أي محاولة من جانب حزب الله للمساس بأمن إسرائيل ستواجَه بقوة أشد. ندعو الدولة اللبنانية إلى مواصلة عملية نزع سلاح حزب الله بما يتوافق والالتزامات الواردة في الاتفاق". 


الدولة اللبنانية

الجيش اللبناني

افيخاي ادرعي

الإسرائيلي

نعيم قاسم

اللبنانية

حزب الله

إسرائيل

