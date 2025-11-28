تهديد ينشره أدرعي.. هذا أول رد إسرائيلي على نعيم قاسم

🔸لقد جاءت عملية استهداف قائد أركان حزب الله المدعو هيثم الطبطبائي بعد رصد محاولاته المتكررة لإعادة اعمار قوة التنظيم العسكرية، في انتهاك صارخ للاتفاق الساري منذ نحو عام. القضاء على الطبطبائي يعتبر ضربة قوية لقدرات حزب الله في القيادة والسيطرة والإدارة العسكرية.
🔸هذه التطورات…
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 28, 2025
