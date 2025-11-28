وزير الثقافة: نُرحّب بالاعترافات الدولية الأخيرة بدولة فلسطين

ألقى غسان سلامة، ممثلاً ، كلمة في "إحياء اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني"، الذي نظمته لجنة الامم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي - "الإسكوا".

وشدد سلامة في كلمته، على " الثابت دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة"، مؤكداً أنَّ "تمكين الشعب الفلسطيني من تحقيق حقه في تقرير المصير وبناء دولته المستقلة، شرط أساسي لاستقرار المنطقة".