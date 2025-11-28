Advertisement

لبنان

وزير الثقافة: نُرحّب بالاعترافات الدولية الأخيرة بدولة فلسطين

Lebanon 24
28-11-2025 | 13:04
ألقى وزير الثقافة غسان سلامة، ممثلاً رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، كلمة الجمهورية اللبنانية في "إحياء اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني"، الذي نظمته لجنة الامم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية  لغربي آسيا - "الإسكوا".
وشدد سلامة في كلمته، على "التزام لبنان الثابت دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة"، مؤكداً أنَّ "تمكين الشعب الفلسطيني من تحقيق حقه في تقرير المصير وبناء دولته المستقلة، شرط أساسي لاستقرار المنطقة".


وأكد ترحيبه بـ"موجة الاعترافات الدولية الأخيرة بدولة فلسطين وضرورة وضع حد لانتهاكات إسرائيل للقانون الدولي".
الجمهورية اللبنانية

رئيس مجلس الوزراء

مجلس الوزراء

وزير الثقافة

نواف سلام

اللبنانية

الجمهوري

إسرائيل

