لبنان
المطران حداد: زيارة البابا للبنان رسالة سلام شاملة ونداء لوحدة اللبنانيين
Lebanon 24
28-11-2025
|
13:09
A-
A+
اعتبر راعي أبرشية
صيدا
ودير القمر للروم الكاثوليك المطران
إيلي
حداد، أن "الزيارة المرتقبة للبابا لاوون الرابع عشر للبنان تحمل رسالة سلام شاملة للبنان والمنطقة، وتشكل نداء صريحا لوحدة اللبنانيين في مواجهة الانقسامات الداخلية والتجاذبات الخارجية".
وأشار المطران حداد في تصريح لـ"
الوكالة الوطنية للإعلام
"، إلى أن "الزيارة تأتي ولبنان يقف عند مفترق طرق خطير"، مشدداً على أن "البابا سيحمل رسالة واضحة تدعو إلى عدم تعزيز نقاط ضعف اللبنانيين عبر تزويدهم بالسلاح والأموال وإضعاف مؤسسات الدولة"، وقال: "إن مجيء البابا مناسبة لنعيد التفكير بأنفسنا كلبنانيين، فهل ما نقوم به يؤدي إلى السلام أم يدفع كل مجموعة لسحب
لبنان
نحو انتمائها الطائفي والسياسي الخارجي؟".
وأوضح أن "زيارة البابا تحمل دعوة مباشرة للداخل اللبناني إلى رفض الانقسامات والفيدراليات والعودة إلى فكرة لبنان الواحد، والدعوة إلى حماية تنوع البلاد باعتباره مصدر قوة لا خطر"، وأضاف: "كذلك، فإن الزياة تحمل دعوة الدول الكبرى إلى تحمل جزء من مسؤولية تدهور الوضع في لبنان"، وقال: "إن رسالة البابا إلى الخارج ستكون واضحة: كفوا عن تمرير السلاح والأموال التي تعمق الانقسامات".
وأشار حداد إلى أن "البابا سيتوجه أيضاً برسالة خاصة إلى الشباب اللبناني لعدم تكرار أخطاء الأجيال السابقة التي عاشـت الحرب، ولكي تكون الطائفة في خدمة الدولة لا العكس"، مؤكدا أن "بناء الدولة أهم من بناء الطوائف"، لافتا إلى أن "الطائفية والمذهبية لا تصنعان مجتمعا يتمتع بالسيادة".
واعتبر أن "زيارة البابا ستكون مناسبة لتأكيد احترام الدول، لا سيما الدول الصغرى وعدم استنزاف ثرواتها وأدمغتها، وللتشديد على أن لبنان حاجة إنسانية وحضارية، وليس عبئاً على العالم".
وعن اختيار البابا زيارة
تركيا
قبل لبنان، رأى حداد أن "الأمر يحمل دلالات مهمة تتعلق بدور
أنقرة
في الإقليم وبإمكان تعزيز السلام في
سوريا
"، لافتا إلى أن "البابا يأتي إلى لبنان كرسول سلام وكقائد روحي ورئيس دولة ليحث اللبنانيين والدول المجاورة على التعاون ونبذ الصراعات".
وأكد أن "زيارة البابا ليست مجرد محطة بروتوكولية، بل فرصة تاريخية لكي يعيد اللبنانيون صياغة أولوياتهم على أساس
الوحدة الوطنية
وحماية الدولة وترسيخ السلام".
