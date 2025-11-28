كرامي يستقبل روابط التعليم الرسمي: إنصاف العاملين أولوية وطنية

Advertisement

أكّد رئيس الكرامة ، خلال استقباله وفد روابط التعليم الرسمي الثانوي والمهني والأساسي في بحضور مسؤولي ماهر الشعراني والدكتور خليل ، أنّ دعم المدرسة الرسمية والجامعة يشكّل ركيزة من ركائز ، مشدّدًا على ضرورة إنصاف العاملين في القطاع العام.وخلال اللقاء، عرض الوفد مذكرة مطلبية تناولت تحسين الرواتب وضمّ الملحقات إلى الأساس، وتثبيت المتعاقدين، وتعزيز الدعم المعيشي لموظفي الإدارة والمتقاعدين. واعتبر أن قادرة على فرض إدراج الزيادات المقترحة خلال مناقشة الموازنة.كرامي جدّد التأكيد أنّ الحقوق الممنوحة في القطاع الخاص طُبّقت من دون اعتراض، وقد عادت الأجور فيه إلى مستويات مقبولة، ما يضع على الدولة مسؤولية موازية تجاه موظفيها، ولا سيما في المدرسة الرسمية والجامعة اللبنانية.وختم بالإشارة إلى أنه يتبنّى مطالب الروابط بالكامل، وأن مواقفه ستكون واضحة داخل المجلس النيابي، لافتًا إلى مشروع القانون الذي تقدّم به لإنصاف المتقاعدين، باعتباره خطوة يجب البناء عليها لإقرار ضمّ الملحقات إلى أساس الراتب.