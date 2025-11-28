22
لبنان
كرامي يستقبل روابط التعليم الرسمي: إنصاف العاملين أولوية وطنية
Lebanon 24
28-11-2025
|
13:18
A-
A+
أكّد رئيس
تيار
الكرامة
النائب فيصل كرامي
، خلال استقباله وفد روابط التعليم الرسمي الثانوي والمهني والأساسي في
طرابلس
بحضور مسؤولي
التيار
ماهر الشعراني والدكتور خليل
الخليل
، أنّ دعم المدرسة الرسمية والجامعة
اللبنانية
يشكّل ركيزة من ركائز
الأمن القومي
، مشدّدًا على ضرورة إنصاف العاملين في القطاع العام.
وخلال اللقاء، عرض الوفد مذكرة مطلبية تناولت تحسين الرواتب وضمّ الملحقات إلى الأساس، وتثبيت المتعاقدين، وتعزيز الدعم المعيشي لموظفي الإدارة والمتقاعدين. واعتبر أن
الهيئة العامة لمجلس النواب
قادرة على فرض إدراج الزيادات المقترحة خلال مناقشة الموازنة.
كرامي جدّد التأكيد أنّ الحقوق الممنوحة في القطاع الخاص طُبّقت من دون اعتراض، وقد عادت الأجور فيه إلى مستويات مقبولة، ما يضع على الدولة مسؤولية موازية تجاه موظفيها، ولا سيما في المدرسة الرسمية والجامعة اللبنانية.
وختم بالإشارة إلى أنه يتبنّى مطالب الروابط بالكامل، وأن مواقفه ستكون واضحة داخل المجلس النيابي، لافتًا إلى مشروع القانون الذي تقدّم به لإنصاف المتقاعدين، باعتباره خطوة يجب البناء عليها لإقرار ضمّ الملحقات إلى أساس الراتب.
