Advertisement

لبنان

بهية الحريري تشكر الرئيس عون على تهنئته صيدا باختيارها عاصمة للثقافة والحوار

Lebanon 24
28-11-2025 | 13:26
A-
A+
Doc-P-1448246-638999584067562302.png
Doc-P-1448246-638999584067562302.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شكرت رئيسة مؤسسة الحريري النائبة السابقة بهية الحريري، رئيسَ الجمهورية العماد جوزاف عون على تهنئته مدينة صيدا باختيارها، إلى جانب مدينة قرطبا الإسبانية، عاصمتين للثقافة والحوار على ضفتي المتوسط لعام 2027 من قبل الاتحاد من أجل المتوسط.
Advertisement
 
وأعربت عن تقديرها لمشاركة الرئيس المدينة وأهلها هذه اللحظة التي تراها تسجَّل في عهده، مؤكدة اعتزازها باستحضاره تاريخ صيدا ونضالات شهدائها، ومتمنية للبنان أن يبقى نموذجاً في الثقافة والحوار والتنوع.

كما أجرت الحريري اتصالاً بوزير الثقافة الدكتور غسان سلامة، شكرته فيه على تبنيه ملف اختيار صيدا وتتويج جهود متابعة هذا المسار. ورأت أن هذا الاختيار يعكس دور المدينة التاريخي كأقدم المدن الساحلية المتوسطية وملتقى للحضارات وتفاعل الثقافات، مؤكدة أنه يكرّس عملاً تراكمياً في تطوير الحوار والتبادل الثقافي والتنموي عبر المتوسط.

واعتبرت الحريري أن التكريم يثبت ثقة المجتمع الدولي بقدرة صيدا على أداء دورها الريادي استناداً إلى مقوماتها التاريخية والحضارية، وإرادتها المجتمعية، وجهد بلديتها، والدعم الرسمي الذي يضمن استمرارية هذا النهج والتنمية المستقبلية.
 
وشددت على أن صيدا وقرطبا، اللتين تتشاطران المتوسط من ضفتيه، تتلاقيان في التاريخ والحضارة والتطلعات، وأن اختيارهما معاً عاصمتين للثقافة والحوار لعام 2027 يفتح الباب أمام مزيد من الشراكة والعمل في مسارات الثقافة والحوار والتنمية.
مواضيع ذات صلة
غادة أيوب تهنئ صيدا لاختيارها عاصمة للثقافة والحوار في المتوسط
lebanon 24
29/11/2025 01:52:15 Lebanon 24 Lebanon 24
"باب الجنوب".. الرئيس عون يهنّئ صيدا لاختيارها عاصمة الثقافة والحوار
lebanon 24
29/11/2025 01:52:15 Lebanon 24 Lebanon 24
صيدا تتوّج عاصمة للحوار والثقافة المتوسطية لعام 2027
lebanon 24
29/11/2025 01:52:15 Lebanon 24 Lebanon 24
صيدا عاصمة متوسطية للثقافة لعام 2027
lebanon 24
29/11/2025 01:52:15 Lebanon 24 Lebanon 24

العماد جوزاف عون

المجتمع الدولي

الرئيس عون

جوزاف عون

الإسبانية

المستقبل

الاختيار

صيدا على

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:57 | 2025-11-28
17:39 | 2025-11-28
16:56 | 2025-11-28
16:50 | 2025-11-28
16:48 | 2025-11-28
16:02 | 2025-11-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24