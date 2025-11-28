22
لبنان
بهية الحريري تشكر الرئيس عون على تهنئته صيدا باختيارها عاصمة للثقافة والحوار
Lebanon 24
28-11-2025
13:26
شكرت رئيسة مؤسسة
الحريري
النائبة السابقة بهية الحريري، رئيسَ الجمهورية
العماد جوزاف عون
على تهنئته مدينة
صيدا
باختيارها، إلى جانب مدينة قرطبا
الإسبانية
، عاصمتين للثقافة والحوار على ضفتي المتوسط لعام 2027 من قبل الاتحاد من أجل المتوسط.
وأعربت عن تقديرها لمشاركة الرئيس المدينة وأهلها هذه اللحظة التي تراها تسجَّل في عهده، مؤكدة اعتزازها باستحضاره تاريخ صيدا ونضالات شهدائها، ومتمنية للبنان أن يبقى نموذجاً في الثقافة والحوار والتنوع.
كما أجرت الحريري اتصالاً بوزير الثقافة الدكتور غسان سلامة، شكرته فيه على تبنيه ملف اختيار صيدا وتتويج جهود متابعة هذا المسار. ورأت أن هذا
الاختيار
يعكس دور المدينة التاريخي كأقدم المدن الساحلية المتوسطية وملتقى للحضارات وتفاعل الثقافات، مؤكدة أنه يكرّس عملاً تراكمياً في تطوير الحوار والتبادل الثقافي والتنموي عبر المتوسط.
واعتبرت الحريري أن التكريم يثبت ثقة
المجتمع الدولي
بقدرة
صيدا على
أداء دورها الريادي استناداً إلى مقوماتها التاريخية والحضارية، وإرادتها المجتمعية، وجهد بلديتها، والدعم الرسمي الذي يضمن استمرارية هذا النهج والتنمية المستقبلية.
وشددت على أن صيدا وقرطبا، اللتين تتشاطران المتوسط من ضفتيه، تتلاقيان في التاريخ والحضارة والتطلعات، وأن اختيارهما معاً عاصمتين للثقافة والحوار لعام 2027 يفتح الباب أمام مزيد من الشراكة والعمل في مسارات الثقافة والحوار والتنمية.
