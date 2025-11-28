بهية الحريري تشكر الرئيس عون على تهنئته صيدا باختيارها عاصمة للثقافة والحوار

شكرت رئيسة مؤسسة النائبة السابقة بهية الحريري، رئيسَ الجمهورية على تهنئته مدينة باختيارها، إلى جانب مدينة قرطبا ، عاصمتين للثقافة والحوار على ضفتي المتوسط لعام 2027 من قبل الاتحاد من أجل المتوسط.

Advertisement

وأعربت عن تقديرها لمشاركة الرئيس المدينة وأهلها هذه اللحظة التي تراها تسجَّل في عهده، مؤكدة اعتزازها باستحضاره تاريخ صيدا ونضالات شهدائها، ومتمنية للبنان أن يبقى نموذجاً في الثقافة والحوار والتنوع.



كما أجرت الحريري اتصالاً بوزير الثقافة الدكتور غسان سلامة، شكرته فيه على تبنيه ملف اختيار صيدا وتتويج جهود متابعة هذا المسار. ورأت أن هذا يعكس دور المدينة التاريخي كأقدم المدن الساحلية المتوسطية وملتقى للحضارات وتفاعل الثقافات، مؤكدة أنه يكرّس عملاً تراكمياً في تطوير الحوار والتبادل الثقافي والتنموي عبر المتوسط.



واعتبرت الحريري أن التكريم يثبت ثقة بقدرة أداء دورها الريادي استناداً إلى مقوماتها التاريخية والحضارية، وإرادتها المجتمعية، وجهد بلديتها، والدعم الرسمي الذي يضمن استمرارية هذا النهج والتنمية المستقبلية.

وشددت على أن صيدا وقرطبا، اللتين تتشاطران المتوسط من ضفتيه، تتلاقيان في التاريخ والحضارة والتطلعات، وأن اختيارهما معاً عاصمتين للثقافة والحوار لعام 2027 يفتح الباب أمام مزيد من الشراكة والعمل في مسارات الثقافة والحوار والتنمية.