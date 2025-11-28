عن الجيش و "حزب الله".. ماذا أعلن السفير الأميركيّ؟

قال السفير الأميركي في إنَّ "الجيش اللبنانيّ وسّع انتشاره في بشكل ملموس وبدأ بالفعل بتدمير البُنى العسكرية لحزب الله".

Advertisement



وفي تصريح تلفزيونيّ، اليوم الجمعة، أوضح عيسى أنه "على الجيش استكمال نزع السلاح في كل الأراضي انسجاماً مع قرار الحكومة باستعادة سيادتها الكاملة".



وذكر أنَّ "التفاوض بين وإسرائيل ضروري لسلامٍ دائم"، مشيراً إلى أنَّ "الجانبين مستعدّان للإنخراط في محادثات بوساطة أميركية عندما تتوافر الظروف المناسبة".