لبنان

عن الجيش و "حزب الله".. ماذا أعلن السفير الأميركيّ؟

Lebanon 24
28-11-2025 | 13:25
قال السفير الأميركي في لبنان ميشال عيسى إنَّ "الجيش اللبنانيّ وسّع انتشاره في جنوب لبنان بشكل ملموس وبدأ بالفعل بتدمير البُنى العسكرية لحزب الله".
وفي تصريح تلفزيونيّ، اليوم الجمعة، أوضح عيسى أنه "على الجيش استكمال نزع السلاح في كل الأراضي اللبنانية انسجاماً مع قرار الحكومة باستعادة سيادتها الكاملة".
 

وذكر أنَّ "التفاوض بين لبنان وإسرائيل ضروري لسلامٍ دائم"، مشيراً إلى أنَّ "الجانبين مستعدّان للإنخراط في محادثات بوساطة أميركية عندما تتوافر الظروف المناسبة".
 

وأكد عيسى أنَّ "الدعم الأميركي مستمر بهدف تعزيز قدرات الجيش وقوى الأمن لتطبيق قرار الدولة بحصر السلاح بالمؤسسات الشرعية وسيادة الدولة اللبنانية هي بسلاح واحد وجيش واحد على كلّ الأراضي اللبنانية".
