22
o
بيروت
17
o
طرابلس
20
o
صور
19
o
جبيل
20
o
صيدا
23
o
جونية
13
o
النبطية
10
o
زحلة
11
o
بعلبك
2
o
بشري
14
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الراعي: زيارة البابا تاريخية ولا يمكن نزع سلاح "حزب الله" بالقوة
Lebanon 24
28-11-2025
|
14:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال البطريرك المارونيّ الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي إنَّ "زيارة البابا لاوون الرابع عشر إلى
لبنان
تاريخية، خصوصاً أنها الأولى له"، وأضاف: "نحن اليوم بأمس الحاجة الى السلام وكلنا معنيون بالسلام، والكنيسة منفتحة وتنتظر البابا وستأخذ منه القوة للنضال من أجل السلام، وسأصر على الحياد في رسالتي إلى البابا لاوون".
Advertisement
وفي تصريحٍ تلفزيونيّ، اليوم الجمعة، أوضح الراعي أنَّ "لبنان بطبيعته حيادي"، وتابع: "هذا ليس مطلبي الشخصي، والحياد لا يعني الاكتفاء بالمراقبة بل يتطلب القيام بدور فاعل في الحوار".
وذكر الراعي أن "
إسرائيل
تريدُ كل لبنان"، آملاً أن تنتهي لغة "دق طبول الحرب"، وقال: "للكيان اللبناني مناصرون حول العالم ولإسرائيل مطامع في مياهنا وعلينا أن نتصرف حيال ذلك وانا أستبعد ان تقدم على اجتياح لبنان بالكامل".
وفي ما خصّ "
حزب الله
" وسلاحه، قال الراعي: "لا يمكن نزع السلاح بالقوة فالمسألة ليست قراراً فورياً ولا أمراً ينفذ بمجرد القول. كذلك، فإنه لا يوجد ربط بين تسليم سلاح الحزب وبين انسحاب اسرائيل من الأراضي المحتلة".
وشدّد الراعي على ضرورة انسحاب إسرائيل من لبنان، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنَّ "
إيران
ما زالت تُرسل السلاح والمال لحزب الله وستبقى تساعده الى آخر رمق، علماً أن حزب الله هو حزب لبناني وشهداؤه لبنانيون".
ورأى الراعي أنَّ "التفاوض المُباشر ضروري مع إسرائيل"، مؤكداً في الوقت نفسه إصراره على التفاوض مع إسرائيل عبر "الميكانيزم"، وقال: "على الحكومة أن تتمنى من
المجتمع الدولي
التمديد للقوات الدولية لأننا لم نصل بعد الى السلام".
إلى ذلك، أعلن الراعي أنَّ "التواصل قائم مع
رئيس مجلس النواب نبيه بري
"، متمنياً من الأخير أن "يضع قانون الانتخاب على جدول الأعمال وعلى النواب التصويت"، وأضاف: "بإمكاني أن اتصلَّ به من أجل ذلك".
وفي سياق آخر، حذر البطريرك من "هجرة
المسيحيين
من
سوريا
"، مؤكداً أن هذا الأمر يثيرُ القلق، وقال: "لا سلام ولا استقرار في سوريا والدليل أن النازحين لم يعودوا بعد".
وأكمل: "أحيي الرئيس السوري أحمد
الشرع
، وأدعوه إلى مواصلة جهوده في نزع الخوف من صدور السوريين حيال تقرير المصير".
مواضيع ذات صلة
الراعي: لا يمكن نزع سلاح حزب الله بالقوة
Lebanon 24
الراعي: لا يمكن نزع سلاح حزب الله بالقوة
29/11/2025 01:52:36
29/11/2025 01:52:36
Lebanon 24
Lebanon 24
الراعي: لا يمكن نزع السلاح بالقوة فالمسألة ليست قرارا فوريا ولا امرا ينفذ بمجرد القول
Lebanon 24
الراعي: لا يمكن نزع السلاح بالقوة فالمسألة ليست قرارا فوريا ولا امرا ينفذ بمجرد القول
29/11/2025 01:52:36
29/11/2025 01:52:36
Lebanon 24
Lebanon 24
البطريرك مار بشارة بطرس الراعي: زيارة البابا لاوون تاريخية خصوصا انها الاولى له
Lebanon 24
البطريرك مار بشارة بطرس الراعي: زيارة البابا لاوون تاريخية خصوصا انها الاولى له
29/11/2025 01:52:36
29/11/2025 01:52:36
Lebanon 24
Lebanon 24
الراعي استقبل الجميل وكنعان: زيارة البابا فرصة تاريخية للبنان
Lebanon 24
الراعي استقبل الجميل وكنعان: زيارة البابا فرصة تاريخية للبنان
29/11/2025 01:52:36
29/11/2025 01:52:36
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس مجلس النواب نبيه بري
المجتمع الدولي
المسيحيين
نبيه بري
حزب الله
إسرائيل
ماروني
تابع
قد يعجبك أيضاً
إتّصالات متجدّدة
Lebanon 24
إتّصالات متجدّدة
17:57 | 2025-11-28
28/11/2025 05:57:39
Lebanon 24
Lebanon 24
إتفاق على التحالف
Lebanon 24
إتفاق على التحالف
17:39 | 2025-11-28
28/11/2025 05:39:08
Lebanon 24
Lebanon 24
مقدّمات النشرات المسائيّة
Lebanon 24
مقدّمات النشرات المسائيّة
16:56 | 2025-11-28
28/11/2025 04:56:18
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث مروّع أمام سوق الأحد.. فيديو يوثق المشهد
Lebanon 24
حادث مروّع أمام سوق الأحد.. فيديو يوثق المشهد
16:50 | 2025-11-28
28/11/2025 04:50:22
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "إستسلام حزب الله".. إقرأوا ما قالته صحيفة إسرائيلية
Lebanon 24
عن "إستسلام حزب الله".. إقرأوا ما قالته صحيفة إسرائيلية
16:48 | 2025-11-28
28/11/2025 04:48:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تهديد ينشره أدرعي.. هذا أول رد إسرائيلي على نعيم قاسم
Lebanon 24
تهديد ينشره أدرعي.. هذا أول رد إسرائيلي على نعيم قاسم
12:55 | 2025-11-28
28/11/2025 12:55:11
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة عن اغتيال طبطبائي.. ضابط عمره 23 عاماً خطّط لقتله!
Lebanon 24
مفاجأة عن اغتيال طبطبائي.. ضابط عمره 23 عاماً خطّط لقتله!
01:39 | 2025-11-28
28/11/2025 01:39:48
Lebanon 24
Lebanon 24
"قنبلة" تفجرها إسرائيل ضد لبنان.. تل أبيب تسعى لاغتيال الترسيم!
Lebanon 24
"قنبلة" تفجرها إسرائيل ضد لبنان.. تل أبيب تسعى لاغتيال الترسيم!
13:30 | 2025-11-28
28/11/2025 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إقرأوا ما قيل عن الحرب في لبنان.. تقريرٌ إماراتي يشرح
Lebanon 24
إقرأوا ما قيل عن الحرب في لبنان.. تقريرٌ إماراتي يشرح
13:00 | 2025-11-28
28/11/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مصرف لبنان يصدر تعميمين جديدين للمصارف حول تسديد ودائع العملات الأجنبية
Lebanon 24
مصرف لبنان يصدر تعميمين جديدين للمصارف حول تسديد ودائع العملات الأجنبية
08:37 | 2025-11-28
28/11/2025 08:37:13
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
17:57 | 2025-11-28
إتّصالات متجدّدة
17:39 | 2025-11-28
إتفاق على التحالف
16:56 | 2025-11-28
مقدّمات النشرات المسائيّة
16:50 | 2025-11-28
حادث مروّع أمام سوق الأحد.. فيديو يوثق المشهد
16:48 | 2025-11-28
عن "إستسلام حزب الله".. إقرأوا ما قالته صحيفة إسرائيلية
16:02 | 2025-11-28
خبر جديد عن الـ50 دولاراً.. ما الذي تمّ اكتشافه؟
فيديو
بعد أنباء ارتباطه بدينا الشربيني.. فنانة شهيرة تكشف عن علاقتها بكريم عبد العزيز (فيديو)
Lebanon 24
بعد أنباء ارتباطه بدينا الشربيني.. فنانة شهيرة تكشف عن علاقتها بكريم عبد العزيز (فيديو)
02:26 | 2025-11-28
29/11/2025 01:52:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. قداس للبابا لاوون الرابع عشر في إسطنبول
Lebanon 24
بث مباشر.. قداس للبابا لاوون الرابع عشر في إسطنبول
01:58 | 2025-11-28
29/11/2025 01:52:36
Lebanon 24
Lebanon 24
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
Lebanon 24
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
02:38 | 2025-11-19
29/11/2025 01:52:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24