لبنان

الراعي: زيارة البابا تاريخية ولا يمكن نزع سلاح "حزب الله" بالقوة

Lebanon 24
28-11-2025 | 14:29
قال البطريرك المارونيّ الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي إنَّ "زيارة البابا لاوون الرابع عشر إلى لبنان تاريخية، خصوصاً أنها الأولى له"، وأضاف: "نحن اليوم بأمس الحاجة الى السلام وكلنا معنيون بالسلام، والكنيسة منفتحة وتنتظر البابا وستأخذ منه القوة للنضال من أجل السلام، وسأصر على الحياد في رسالتي إلى البابا لاوون".
وفي تصريحٍ تلفزيونيّ، اليوم الجمعة، أوضح الراعي أنَّ "لبنان بطبيعته حيادي"، وتابع: "هذا ليس مطلبي الشخصي، والحياد لا يعني الاكتفاء بالمراقبة بل يتطلب القيام بدور فاعل في الحوار".
 

وذكر الراعي أن "إسرائيل تريدُ كل لبنان"، آملاً أن تنتهي لغة "دق طبول الحرب"، وقال: "للكيان اللبناني مناصرون حول العالم ولإسرائيل مطامع في مياهنا وعلينا أن نتصرف حيال ذلك وانا أستبعد ان تقدم على اجتياح لبنان بالكامل".
 

وفي ما خصّ "حزب الله" وسلاحه، قال الراعي: "لا يمكن نزع السلاح بالقوة فالمسألة ليست قراراً فورياً ولا أمراً ينفذ بمجرد القول. كذلك، فإنه لا يوجد ربط بين تسليم سلاح الحزب وبين انسحاب اسرائيل من الأراضي المحتلة".
 

وشدّد الراعي على ضرورة انسحاب إسرائيل من لبنان، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنَّ "إيران ما زالت تُرسل السلاح والمال لحزب الله وستبقى تساعده الى آخر رمق، علماً أن حزب الله هو حزب لبناني وشهداؤه لبنانيون".
 

ورأى الراعي أنَّ "التفاوض المُباشر ضروري مع إسرائيل"، مؤكداً في الوقت نفسه إصراره على التفاوض مع إسرائيل عبر "الميكانيزم"، وقال: "على الحكومة أن تتمنى من المجتمع الدولي التمديد للقوات الدولية لأننا لم نصل بعد الى السلام".
 

إلى ذلك، أعلن الراعي أنَّ "التواصل قائم مع رئيس مجلس النواب نبيه بري"، متمنياً من الأخير أن "يضع قانون الانتخاب على جدول الأعمال وعلى النواب التصويت"، وأضاف: "بإمكاني أن اتصلَّ به من أجل ذلك".
 

وفي سياق آخر، حذر البطريرك من "هجرة المسيحيين من سوريا"، مؤكداً أن هذا الأمر يثيرُ القلق، وقال: "لا سلام ولا استقرار في سوريا والدليل أن النازحين لم يعودوا بعد".
 

وأكمل: "أحيي الرئيس السوري أحمد الشرع، وأدعوه إلى مواصلة جهوده في نزع الخوف من صدور السوريين حيال تقرير المصير".

