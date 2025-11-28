الراعي: زيارة البابا تاريخية ولا يمكن نزع سلاح "حزب الله" بالقوة

قال البطريرك المارونيّ الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي إنَّ "زيارة البابا لاوون الرابع عشر إلى تاريخية، خصوصاً أنها الأولى له"، وأضاف: "نحن اليوم بأمس الحاجة الى السلام وكلنا معنيون بالسلام، والكنيسة منفتحة وتنتظر البابا وستأخذ منه القوة للنضال من أجل السلام، وسأصر على الحياد في رسالتي إلى البابا لاوون".

وفي تصريحٍ تلفزيونيّ، اليوم الجمعة، أوضح الراعي أنَّ "لبنان بطبيعته حيادي"، وتابع: "هذا ليس مطلبي الشخصي، والحياد لا يعني الاكتفاء بالمراقبة بل يتطلب القيام بدور فاعل في الحوار".



وذكر الراعي أن " تريدُ كل لبنان"، آملاً أن تنتهي لغة "دق طبول الحرب"، وقال: "للكيان اللبناني مناصرون حول العالم ولإسرائيل مطامع في مياهنا وعلينا أن نتصرف حيال ذلك وانا أستبعد ان تقدم على اجتياح لبنان بالكامل".



وفي ما خصّ " " وسلاحه، قال الراعي: "لا يمكن نزع السلاح بالقوة فالمسألة ليست قراراً فورياً ولا أمراً ينفذ بمجرد القول. كذلك، فإنه لا يوجد ربط بين تسليم سلاح الحزب وبين انسحاب اسرائيل من الأراضي المحتلة".



وشدّد الراعي على ضرورة انسحاب إسرائيل من لبنان، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنَّ " ما زالت تُرسل السلاح والمال لحزب الله وستبقى تساعده الى آخر رمق، علماً أن حزب الله هو حزب لبناني وشهداؤه لبنانيون".



ورأى الراعي أنَّ "التفاوض المُباشر ضروري مع إسرائيل"، مؤكداً في الوقت نفسه إصراره على التفاوض مع إسرائيل عبر "الميكانيزم"، وقال: "على الحكومة أن تتمنى من التمديد للقوات الدولية لأننا لم نصل بعد الى السلام".



إلى ذلك، أعلن الراعي أنَّ "التواصل قائم مع "، متمنياً من الأخير أن "يضع قانون الانتخاب على جدول الأعمال وعلى النواب التصويت"، وأضاف: "بإمكاني أن اتصلَّ به من أجل ذلك".



وفي سياق آخر، حذر البطريرك من "هجرة من "، مؤكداً أن هذا الأمر يثيرُ القلق، وقال: "لا سلام ولا استقرار في سوريا والدليل أن النازحين لم يعودوا بعد".