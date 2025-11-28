Advertisement

لبنان

أحمد الحريري: صيدا ترفع اسم لبنان ورؤية رفيق الحريري حاضرة في هذا الإنجاز

Lebanon 24
28-11-2025 | 15:09
بارك الأمين العام لـ"تيار المستقبل" أحمد الحريري لـ"مدينته صيدا وأهلها الغاليين" اختيارها عاصمة متوسطية للثقافة والحوار لعام 2027، إلى جانب مدينة قرطبا الإسبانية.
وأبدى عبر منصة "أكس"، مساء اليوم، "كل الفخر والاعتزاز بصيدا، مدينتنا التي تتألق على ساحل المتوسط، حاملةً تاريخ لبنان ومستقبله، ومقدمةً للعالم أجمع نموذجاً يرفع الرأس عن لبنان العربي، الغني بحضارته وانفتاحه ودوره كجسر لقاء بين الشرق والغرب".
 
واستذكر في المناسبة "الرئيس الشهيد رفيق الحريري، الذي حمل من صيدا رؤيته الحلم لمستقبل لبنان"، قائلاً:" كم كان ليكون فخوراً بهذا الإنجاز لصيدا، وبأهلها الذين يصنعون مجدها يوماً بعد يوم".
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24