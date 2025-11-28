أحمد الحريري: صيدا ترفع اسم لبنان ورؤية رفيق الحريري حاضرة في هذا الإنجاز

بارك لـ" " لـ"مدينته وأهلها الغاليين" اختيارها عاصمة متوسطية للثقافة والحوار لعام 2027، إلى جانب مدينة قرطبا .

Advertisement

وأبدى عبر منصة "أكس"، مساء اليوم، "كل الفخر والاعتزاز بصيدا، مدينتنا التي تتألق على ساحل المتوسط، حاملةً تاريخ ومستقبله، ومقدمةً للعالم أجمع نموذجاً يرفع الرأس عن لبنان العربي، الغني بحضارته وانفتاحه ودوره كجسر لقاء بين الشرق والغرب".

واستذكر في المناسبة "الرئيس ، الذي حمل من صيدا رؤيته الحلم لمستقبل لبنان"، قائلاً:" كم كان ليكون فخوراً بهذا الإنجاز لصيدا، وبأهلها الذين يصنعون مجدها يوماً بعد يوم".