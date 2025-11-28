Advertisement

لبنان

هذا آخر ما قيل عن "تصعيد لبنان".. مصادر دبلوماسية تتحدّث

Lebanon 24
28-11-2025 | 15:53
قالت معلومات صحفية نقلاً عن مصادر دبلوماسية عربيّة قولها إنَّ "الكلام عن التصعيد الكبير والسريع في لبنان غير دقيق، لأن المهلة التي أعطيت من واشنطن حتى نهاية العام لا تزال قائمة".
وأوضحت المصادر، اليوم الجمعة، أنَّ "التصعيد يقتصر على ما تقوم به اسرائيل كلَّ يوم من غارات او اغتيالات وسط معلومات عن ضربات نوعية قد يتعرض لها لبنان".
 

وذكرت المصادر أنَّ "الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس ستزورُ تل أبيب لاستكمال مهمة التفاوض حول عناوين المرحلة المقبلة بين لبنان واسرائيل وستنقل رسالة أميركية إلى القصر الجمهوري في بعبدا".

مورغان أورتاغوس

القصر الجمهوري

من واشنطن

دبلوماسي

الجمهوري

لبنان وا

تل أبيب

واشنطن

