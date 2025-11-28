هذا آخر ما قيل عن "تصعيد لبنان".. مصادر دبلوماسية تتحدّث

قالت معلومات صحفية نقلاً عن مصادر دبلوماسية عربيّة قولها إنَّ "الكلام عن التصعيد الكبير والسريع في غير دقيق، لأن المهلة التي أعطيت حتى نهاية العام لا تزال قائمة".

وأوضحت المصادر، اليوم الجمعة، أنَّ "التصعيد يقتصر على ما تقوم به اسرائيل كلَّ يوم من غارات او اغتيالات وسط معلومات عن ضربات نوعية قد يتعرض لها لبنان".



وذكرت المصادر أنَّ "الموفدة الأميركية ستزورُ لاستكمال مهمة التفاوض حول عناوين المرحلة المقبلة بين لبنان واسرائيل وستنقل رسالة أميركية إلى في ".

