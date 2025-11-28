خبر جديد عن الـ50 دولاراً.. ما الذي تمّ اكتشافه؟

سُجل مؤخراً في انتشارٌ كبير لدولارات مزوّرة من فئة الـ50 دولاراً، الأمر الذي دفع بسلسلة من المتاجر الكبرى، خصوصاً "استهلاكيات الغذاء" إلى التشديد تماماً على أي 100 دولار أو 50 دولاراً يتم دفعها من قبل الزبائن.

