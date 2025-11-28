Advertisement

لبنان

خبر جديد عن الـ50 دولاراً.. ما الذي تمّ اكتشافه؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
28-11-2025 | 16:02
A-
A+
Doc-P-1448309-638999679498674086.jpg
Doc-P-1448309-638999679498674086.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
سُجل مؤخراً في الأسواق التجارية انتشارٌ كبير لدولارات مزوّرة من فئة الـ50 دولاراً، الأمر الذي دفع بسلسلة من المتاجر الكبرى، خصوصاً "استهلاكيات الغذاء" إلى التشديد تماماً على أي 100 دولار أو 50 دولاراً يتم دفعها من قبل الزبائن.
Advertisement
 

وعُلم أنّ بعض المتاجر سعى إلى الاستعانة بموظفين محددين للتدقيق بالدولارات، لاسيما أن الكشف اليدوي لبعض الأوراق النقدية قد لا يساهم باكتشاف ما إذا كانت مزوّرة أم لا.
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
حماس: نعلن التزامنا بالاتفاق الذي تم التوصل إليه والجداول الزمنية المرتبطة به ما التزم الاحتلال بذلك
lebanon 24
29/11/2025 01:53:09 Lebanon 24 Lebanon 24
ما جديد ورقة الـ100 دولار؟
lebanon 24
29/11/2025 01:53:09 Lebanon 24 Lebanon 24
اكتشاف نوع جديد من النحل في أستراليا بقرون تشبه "قرون الشيطان"
lebanon 24
29/11/2025 01:53:09 Lebanon 24 Lebanon 24
إكتشاف برنامج تجسس جديد يستهدف هذه الهواتف!
lebanon 24
29/11/2025 01:53:09 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

الأسواق التجارية

اسيم

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:57 | 2025-11-28
17:39 | 2025-11-28
16:56 | 2025-11-28
16:50 | 2025-11-28
16:48 | 2025-11-28
15:53 | 2025-11-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24