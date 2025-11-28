Advertisement

لبنان

إتفاق على التحالف

Lebanon 24
28-11-2025 | 17:39
اتفقت ثلاثة أطراف على التحالف والتعاون الانتخابي من دون الخوض في تفاصيل الأسماء وآليات النجاح وهو الصوت التفضيلي، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
طراف

