لبنان

إتّصالات متجدّدة

Lebanon 24
28-11-2025 | 17:57
تجدَّدت الاتصالات بين مراجع لبنانية وشخصيات عربية ودولية معنية بمتابعة مسار تجنيب لبنان جولة جديدة من التصعيد جنوباً، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
