لبنان

1300 صحافي لتغطية زيارة البابا ومحاولة لتلافي الثغرات

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
29-11-2025 | 01:45
لفت مصدر إعلامي أنه بالرغم من رغبة وحماسة نحو ١٣٠٠ صحافي لبناني وأجنبي لتغطية زيارة الحبر الأعظم البابا ليون الرابع عشر، وبالرغم من التنظيم الكبير للجان الإعلام المعنية والمختصة، إلا أن الصورة سوف تكون سيدة الموقف في هذه الزيارة لعدة أسباب:
أولًا: عدد كبير من الصحافيين يصل إلى ٤٠٠ أو أكثر سيكونون في موقع واحد، وقد يكون الموقع المخصص بعيدًا عن مكان مرور البابا.
ثانيًا، محاولة عدد من الصحافيين طرح الأسئلة أو تحية البابا عن بُعد، مما يسبب بعض الفوضى.
ثالثًا، المواجهة الاعتيادية مع الأمن المولج بالتنظيم وحماية الأماكن، بسبب أعداد الصحافيين والتسابق للدخول إلى الأماكن المخصصة، مما يسبب ازدحامًا معينًا.
رابعًا، التنقل من المركزية الإعلامية في فندق فنيسيا إلى الأماكن المخصصة للزيارة ربما سيشهد بعض التأخير بسبب أعداد الصحافيين والمصورين.
وختم المصدر أن هذه الأمور طبيعية في حدث كبير وتاريخي مثل هذا، يغطيه أكثر من الف صحافي، مشيرًا إلى أن الجهات المنظمة سوف تتخذ كل ما يلزم لعدم الوقوع في هذه الثغرات.
المصدر: لبنان 24
