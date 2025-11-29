26
لبنان
القوى الأمنية تتحرك: لا تساهل مع شبكات الإغراء المأجور
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
29-11-2025
|
02:15
كثفت القوى الأمنية في الأيام الأخيرة منسوب مراقبتها في عدد من النقاط الحسّاسة، بعد ورود معلومات عن نشاطات لجهات تستغلّ الظروف المعيشية الصعبة لممارسة أعمال غير قانونية.
وقد علم أن الدوريات المختصة نفّذت سلسلة رصد ومتابعة بعيداً من الأضواء، أثمرت عن توقيف عدد من المتورطات في شبكات مشبوهة يديرها سماسرة يعملون على استدراج نساء واستغلالهن.
Advertisement
وتشير المعلومات إلى أنّ الإجراءات مستمرة، وسط تشدّد لافت في ملاحقة المشغّلين والمسؤولين الأساسيين عن هذه الشبكات، في ظل تأكيد مصادر أمنية أن العمل يتركّز على قطع الطريق أمام كل نشاط يُدار في الخفاء ويستهدف الأمن الاجتماعي.
المصدر:
لبنان 24
