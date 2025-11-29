القوى الأمنية تتحرك: لا تساهل مع شبكات الإغراء المأجور

Advertisement

كثفت القوى الأمنية في الأيام الأخيرة منسوب مراقبتها في عدد من النقاط الحسّاسة، بعد ورود معلومات عن نشاطات لجهات تستغلّ الظروف المعيشية الصعبة لممارسة أعمال غير قانونية.وقد علم أن الدوريات المختصة نفّذت سلسلة رصد ومتابعة بعيداً من الأضواء، أثمرت عن توقيف عدد من المتورطات في شبكات مشبوهة يديرها سماسرة يعملون على استدراج نساء واستغلالهن.وتشير المعلومات إلى أنّ الإجراءات مستمرة، وسط تشدّد لافت في ملاحقة المشغّلين والمسؤولين الأساسيين عن هذه الشبكات، في ظل تأكيد مصادر أمنية أن العمل يتركّز على قطع الطريق أمام كل نشاط يُدار في الخفاء ويستهدف الأمن الاجتماعي.