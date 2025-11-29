Advertisement

لبنان

حملة مضادة لاصحاب المطاعم "ضد التشهير"

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
29-11-2025 | 02:45
A-
A+
Doc-P-1448396-639000023874614049.png
Doc-P-1448396-639000023874614049.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تفيد معلومات أن عدداً من أصحاب المطاعم يتحضّر لاتخاذ إجراءات قانونية، بعدما تعرضوا لحملات نقد قاسية عبر منصّات إعلامية، يعتبرون أنها تتجاوز النقد المهني إلى ما يشبه "التشهير الممنهج".
وتشير المصادر إلى أنّ أصحاب هذه المؤسسات جمعوا ملفات توثق ما يرونه "استهدافاً مدفوعاً" يطال سمعة مطاعمهم ويؤثر مباشرة على حركة الزبائن، وهم يدرسون حالياً رفع دعوى قضائية لحماية أعمالهم ووقف الضرر المعنوي والمهني الذي يتعرضون له.
Advertisement
 
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
إطلاق حملة "اتحدوا" في لبنان لمناهضة العنف الرقمي ضد النساء والفتيات
lebanon 24
29/11/2025 13:17:21 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي يعلن إرسال بعثة عسكرية أوكرانية "مضادّة للطائرات المسيّرة" لإجراء تدريبات في الدنمارك
lebanon 24
29/11/2025 13:17:21 Lebanon 24 Lebanon 24
الـ"NBN" في أعنف حملة على "القوات": "إنهم الوشاة"!
lebanon 24
29/11/2025 13:17:21 Lebanon 24 Lebanon 24
"الكتائب" تحذّر من حملة التحريض الممنهجة التي يشنّها "محور الممانعة": مسار خطير
lebanon 24
29/11/2025 13:17:21 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

المعن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:11 | 2025-11-29
06:03 | 2025-11-29
06:00 | 2025-11-29
05:58 | 2025-11-29
05:53 | 2025-11-29
05:50 | 2025-11-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24