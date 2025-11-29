25
حملة مضادة لاصحاب المطاعم "ضد التشهير"
29-11-2025
02:45
تفيد معلومات أن عدداً من أصحاب المطاعم يتحضّر لاتخاذ إجراءات قانونية، بعدما تعرضوا لحملات نقد قاسية عبر منصّات إعلامية، يعتبرون أنها تتجاوز النقد المهني إلى ما يشبه "التشهير الممنهج".
وتشير المصادر إلى أنّ أصحاب هذه المؤسسات جمعوا ملفات توثق ما يرونه "استهدافاً مدفوعاً" يطال سمعة مطاعمهم ويؤثر مباشرة على حركة الزبائن، وهم يدرسون حالياً رفع دعوى قضائية لحماية أعمالهم ووقف الضرر المعنوي والمهني الذي يتعرضون له.
