لبنان
سرقات تطال بلدة حدودية وطلب حضور أمني عاجل
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
29-11-2025
|
03:15
photos
في ظل الفوضى التي تسببت بها الحرب في القرى الحدودية، برزت في بلدك راميا تطوّرات مقلقة تتعلق بممتلكات الأهالي.
وعلم "
لبنان24
" من رئيس بلدية راميا
عباس عيسى
أنّ البلدة تشهد في الفترة الأخيرة سرقات تطال شبابيك وأبواب المنازل التي ما زالت قائمة، بالإضافة إلى سرقة شبابيك وأبواب المدرسة.
وأوضح أنّ السارقين يأخذون كل ما يمكن حمله من طاقة شمسية وبطاريات وعدد زراعية وخزّانات.
وكشف
عيسى
أنّه طلب من الجيش واليونيفيل التمركز داخل القرية، مع استعداد المدرسة لاستقبال المزارعين الذين سيبيتون فيها خلال قيامهم بأعمالهم الزراعية، وذلك بهدف تأمين الحماية وضمان شعور المزارعين بالأمان في أثناء وجودهم في البلدة
المصدر:
لبنان 24
