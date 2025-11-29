سرقات تطال بلدة حدودية وطلب حضور أمني عاجل

Advertisement

في ظل الفوضى التي تسببت بها الحرب في القرى الحدودية، برزت في بلدك راميا تطوّرات مقلقة تتعلق بممتلكات الأهالي.وعلم " " من رئيس بلدية راميا أنّ البلدة تشهد في الفترة الأخيرة سرقات تطال شبابيك وأبواب المنازل التي ما زالت قائمة، بالإضافة إلى سرقة شبابيك وأبواب المدرسة.وأوضح أنّ السارقين يأخذون كل ما يمكن حمله من طاقة شمسية وبطاريات وعدد زراعية وخزّانات.وكشف أنّه طلب من الجيش واليونيفيل التمركز داخل القرية، مع استعداد المدرسة لاستقبال المزارعين الذين سيبيتون فيها خلال قيامهم بأعمالهم الزراعية، وذلك بهدف تأمين الحماية وضمان شعور المزارعين بالأمان في أثناء وجودهم في البلدة