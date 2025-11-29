موقع أميركي: هذا ما يجب أن تقصفه أميركا في فنزويلا لإضعاف "حزب الله"

Advertisement

ذكر موقع "Middle East Forum" الأميركي أنه "في الوقت الذي تنشر فيه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قواتها في منطقة البحر الكاريبي وتدرس اتخاذ إجراء عسكري لإزاحة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، يتعين على الإدارة أيضا مواجهة وجود الجمهورية الإسلامية الإيرانية وحزب الله في الدولة الأميركية الجنوبية".وبحسب الموقع، "تعود الشراكة بين كاراكاس وطهران إلى عهد هوغو تشافيز، لكنها نمت في عهد مادورو، وقد استخدم الحرس الثوري الإسلامي الإيراني وحزب الله فنزويلا لتوسيع نفوذهما في أميركا اللاتينية، والشراكة مع حكومات معادية للغرب في الإكوادور وكوبا وبوليفيا ونيكاراغوا، والتحايل على العقوبات الدولية، وتهريب المخدرات، ودعم الهجمات ضد وإسرائيل. واليوم يشمل تعاونهم مع كاراكاس مجالات الطاقة والاستخبارات والدفاع وتجارة المخدرات والتمويل والتكنولوجيا والأنشطة المتعلقة بالطاقة النووية".وتابع الموقع، "ينبغي للولايات المتحدة أن توقف هذا التهديد ليس فقط من خلال التعامل مع نظام مادورو باعتباره ديكتاتورية معادية للغرب، ولكن أيضًا من خلال تصنيف النظام كدولة راعية للإرهاب، نظرًا لدعمه للجماعات الإرهابية الماركسية اللينينية وارتباطاته بالحرس الثوري وحزب الله. إن تصنيف مادورو كإرهابي عالمي بشكل خاص من شأنه أن يضيف قوة إضافية، لأن من شأنه أن يوسع أدوات الاستخبارات وإنفاذ القانون في الولايات المتحدة، ويضغط على الجهات الفاعلة الأجنبية المرتبطة به، ويدفع الحلفاء إلى اعتماد تدابير مماثلة".وأضاف الموقع، "ينبغي على واشنطن أيضًا استخدام قوات سرية وبحرية وجوية وملاحية لعرقلة الإيرانيين وعناصر وشخصيات النظام المتورطة في أنشطة غير مشروعة. إن شنّ غارات جوية على مطارات فنزويلية رئيسية، مثل مطار سيمون بوليفار الدولي قرب كاراكاس ومطار جوزيفا كاميخو، من شأنه أن يقطع طرق الإمداد الرئيسية، نظرًا لاستخدام شركات طيران إيرانية مثل قشم فارس للطيران وماهان للطيران هذه الطرق لنقل عناصر الحرس الثوري الإيراني وفنيين ومكونات صينية إلى فنزويلا. وقد تستهدف الولايات المتحدة أيضًا شركة الطيران الحكومية الفنزويلية، كونفياسا، التي توفر لإيران وحزب الله وشبكات تهريب المخدرات التابعة لهما قناة سرية لنقل الأفراد والأسلحة وغيرها من المنتجات غير المشروعة من كاراكاس إلى طهران".وبحسب الموقع، "ستؤدي الضربات ضد الموانئ الفنزويلية إلى منع ناقلات النفط الإيرانية والسفن البحرية الإيرانية من الوصول إلى منطقة البحر الكاريبي. كما تستحق قاعدة "إل ليبرتادور" الجوية في ماراكاي اهتمامًا عسكريًا نظرًا لدورها كمركز لإنتاج الطائرات المسيّرة الإيرانية وتدريبها. وفي حين أن البنك الوطني الإيراني الفنزويلي يخضع بالفعل لعقوبات ثانوية، فإن وزارة الخزانة الأميركية ينبغي لها أن تزيد من إجراءاتها لإجبار إنهاء دعمها السري للبنوك الإيرانية المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني. ويعمل البنك أيضًا كوكيل لبنك تنمية الصادرات الإيراني، حيث يقوم بتوجيه الأموال من الخارج ويستضيف المسؤولين الذين يتطلعون إلى توسيع النطاق المالي لطهران في كل أنحاء أميركا الجنوبية".وتابع الموقع، "قد تستهدف إدارة ترامب أيضًا سوبر ماركت ميغاسيس، الذراع التجاري لشركة إتكا التابعة للحرس الثوري الإسلامي ووزارة الدفاع الإيرانية، والتي تغسل الأموال لتمويل مشاريع عسكرية مشتركة. إن استهداف المستودعات والمرافق في لا غوايرا التي تدعم مشروعًا مشتركًا بين وفنزويلا للألياف الضوئية سيمنع طهران من ترسيخ وجودها التكنولوجي في فنزويلا. كما وقد تركز واشنطن أنظارها أيضاً على الوجهة السياحية الفنزويلية الشهيرة، جزيرة مارغريتا، التي كانت لفترة طويلة بمثابة منطقة آمنة لعملاء حزب الله لإدارة الأعمال التجارية والمنازل الآمنة ومواقع التدريب وتزوير الوثائق من أجل سفر الإرهابيين في كل أنحاء أميركا اللاتينية".وأضاف الموقع، "إن استهداف غازي ناصر الدين وأعضاء آخرين من عائلة ناصر الدين التابعة لحزب الله، والذين عملوا وسطاء بين حزب الله وكبار المسؤولين الفنزويليين، سيؤثر بشكل كبير على مادورو وقيادة حزب الله. كما أن على شقيق غازي، عبد الله، وهو رجل أعمال بارز يمتلك ممتلكات ضخمة في جزيرة مارغريتا، سيضر بالأنشطة المالية لحزب الله في فنزويلا. إن تحييد شقيق ناصر الدين الأصغر، عدي، الذي ساعد في إنشاء مراكز تدريب شبه عسكرية في جزيرة مارغريتا، من شأنه أن يقطع مصدرًا مهمًا لتجنيد شبكة الإرهاب بالوكالة التابعة لإيران".وبحسب الموقع، "ينبغي أن تشمل الأهداف الأخرى أفراد عشيرتي الردا وصالح، الذين دعموا تهريب المخدرات، والاتجار بالأسلحة، وغسيل الأموال، وشبكات التهريب في فنزويلا وكولومبيا ولبنان. وفي حين أن تصنيف وزارة الخزانة الأميركية لكارتل دي لوس سولس، المرتبط بمادورو، قد تصدّر عناوين الصحف، ينبغي على واشنطن استهداف أعضائها المرتبطين بإيران وحزب الله، بمن فيهم عادل الزبيار، الذي دعم عمليات تهريب المخدرات وموّل حزب الله وحماس. كما ينبغي على الجيش الأميركي القضاء على أعضاء دي أراغوا، نظرًا لدور حزب الله كممول رئيسي للجماعة، حيث يتولى جزءًا من عائدات عمليات الكوكايين".وختم الموقع، "من خلال فرض عقوبات صارمة وعسكرية مستهدفة ضد الأصول الإيرانية والفنزويلية في فنزويلا، فإن إدارة ترامب لن تعمل فقط على تعزيز الجهود الرامية إلى إنهاء نظام مادورو، بل ستمنع أيضًا القيادة الإيرانية من استخدام فنزويلا لإعادة بناء شبكة وكلائها الإرهابيين ماليًا".