لبنان

بالصور: تحليق مروحيات للجيش فوق عكار.. هذا ما يحصل

Lebanon 24
29-11-2025 | 03:53
Doc-P-1448453-639000106246068861.jpg
Doc-P-1448453-639000106246068861.jpg photos 0
أفادت مصادر لـ "لبنان 24" أن الطيران المروحي الذي يحلّق فوق منطقة عكار يعود إلى تنفيذ دورة تدريبية لفوج المجوقل في الجيش. 
