لبنان

طيران حربي فوق الهرمل

Lebanon 24
29-11-2025 | 03:58
يحلق طيران حربي في اجواء مدينة الهرمل.
الى ذلك،  ألقت محلقة معادية قنبلة صوتية على بلدة ميس الجبل.
