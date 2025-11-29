ابراهيم يرحّب بزيارة البابا: بارقة امل ورجاء

Advertisement

نوه رئيس أساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين المطران مخايل ابراهيم بزيارة البابا لاون إلى ، معتبراً أنّها "تشكّل رسالة محبة ورجاء لشعب يتوق إلى بصيص نور وسط الأزمات التي يمرّ بها".وقال: "إنّ حضور البابا لاون ، ، إلى لبنان يحمل معنى عميقاً يتجاوز الطقوس والمراسم، فهو يأتي ليُثبت أن ، رغم صعوباته، ما زال في قلب الكنيسة وفي قلب العالم. هذه الزيارة ستكون فرصة لتعزيز الثقة في مستقبل لبنان وإعادة التأكيد على رسالته كأرض لقاء وحوار".ودعا المؤمنين إلى "الاستعداد الروحي لاستقبال البابا، فاستقبال خليفة بطرس هو لحظة نعمة، وفرصة لنجدّد إيماننا وصلاتنا من أجل وطننا". وشدّد على أنّ "زيارة البابا لا تخص وحدهم، بل كل اللبنانيين، لأن رسالة تقوم على بناء الجسور بين الناس وتعزيز الكرامة الإنسانية والسلام".وشدد على أنّ "اللبنانيين بحاجة إلى هذه الزيارة كنسمة رجاء جديد"، آملاً أن "تكون فاتحة خير لوطن يصرّ على الحياة، مهما اشتدّت العواصف".