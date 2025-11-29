Advertisement

لبنان

ابراهيم يرحّب بزيارة البابا: بارقة امل ورجاء

Lebanon 24
29-11-2025 | 04:01
Doc-P-1448456-639000110533476473.png
Doc-P-1448456-639000110533476473.png photos 0
نوه رئيس أساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران ابراهيم مخايل ابراهيم بزيارة البابا لاون إلى لبنان، معتبراً أنّها "تشكّل رسالة محبة ورجاء لشعب يتوق إلى بصيص نور وسط الأزمات التي يمرّ بها".
وقال: "إنّ حضور البابا لاون الرابع عشر، خليفة بطرس، إلى لبنان يحمل معنى عميقاً يتجاوز الطقوس والمراسم، فهو يأتي ليُثبت أن هذا البلد، رغم صعوباته، ما زال في قلب الكنيسة وفي قلب العالم. هذه الزيارة ستكون فرصة لتعزيز الثقة في مستقبل لبنان وإعادة التأكيد على رسالته كأرض لقاء وحوار".

ودعا المؤمنين إلى "الاستعداد الروحي لاستقبال البابا، فاستقبال خليفة بطرس هو لحظة نعمة، وفرصة لنجدّد إيماننا وصلاتنا من أجل وطننا". وشدّد على أنّ "زيارة البابا لا تخص المسيحيين وحدهم، بل كل اللبنانيين، لأن رسالة الفاتيكان تقوم على بناء الجسور بين الناس وتعزيز الكرامة الإنسانية والسلام".

وشدد على أنّ "اللبنانيين بحاجة إلى هذه الزيارة كنسمة رجاء جديد"، آملاً أن "تكون فاتحة خير لوطن يصرّ على الحياة، مهما اشتدّت العواصف".
