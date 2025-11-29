Advertisement

لبنان

سعيد: زيارة البابا تأكيد لحضور المسيحيين في أرضهم

Lebanon 24
29-11-2025 | 04:05
 كتب رئيس "لقاء سيدة الجبل" فارس سعيد على حسابه عبر منصة "اكس" : "خصصّ البابا ليون الرابع عشر زيارة لبنان وهذا شرف ورجاء وفرح نقدّره عالياً. لا يزال لبنان يستدعي انتباه العالم و خاصة الكرسي الرسولي، وبغيابه يغيب المسيحيون من الارض حيث ولد المسيح وعاش ومات وقام. حضورنا رغم الظروف، وشهادتنا للمسيح هنا تتكامل مع اندفاعة الفاتيكان. هنا مقامنا".
