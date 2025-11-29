سعيد: زيارة البابا تأكيد لحضور المسيحيين في أرضهم

كتب رئيس "لقاء سيدة الجبل" على حسابه عبر منصة "اكس" : "خصصّ البابا ليون وهذا شرف ورجاء وفرح نقدّره عالياً. لا يزال يستدعي انتباه العالم و خاصة الكرسي الرسولي، وبغيابه يغيب المسيحيون من الارض حيث ولد وعاش ومات وقام. حضورنا رغم الظروف، وشهادتنا للمسيح هنا تتكامل مع اندفاعة . هنا مقامنا".

Advertisement