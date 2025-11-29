Advertisement

لبنان

الأمطار عائدة.. منخفض جوي من اليونان سيضرب لبنان خلال هذا الموعد

Lebanon 24
29-11-2025 | 04:09
أفادت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية ان طقسا خريفيا دافئا نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسّط مع درجات حرارة نهارية تتخطى معدلاتها الموسمية حتى فجر يوم الأحد حيث تتأثر المنطقة بمنخفض جوّي متمركز حالياً  فوق اليونان، مصحوباً بكتل هوائية باردة نسبيا يؤدي إلى طقس متقلب وممطر مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة ويستمر حتى بعد ظهر يوم الاثنين المقبل حيث ينحسر تدريجياً.
كطقس الأيام المقبلة:

اليوم السبت:  
غائم جزئياً الى غائم بسحب مرتفعة، تنخفض درجات الحرارة بشكل بسيط على الساحل بينما ترتفع في الداخل وعلى المرتفعات تبدأ نسبة الرطوبة بالارتفاع ابتداءاً من بعد الظهر وتتكاثف الغيوم خلال الليل وتتساقط الامطار فجر الأحد تكون غزيرة احيانا مع حدوث برق ورعد كما تنشط الرياح .

الأحد:  
غائم مع ضباب كثيف على المرتفعات تسوء معها الرؤية، تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ ( بحدود ال ٤ درجات ) حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية ، تتساقط أمطارمتفرقة تشتدّ غزارتها أحيانًا خلال النهار مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تصل أحياناً ٦٠كلم/س مع ارتفاع لموج البحر واحتمال تساقط حبات من البرد لذا نحذّر من تشكّل السيول عل الطرقات، تتساقط الثلوج على ارتفاع ٢٤٠٠ متر وما فوق تتدنى ليلاً لحدود ٢٢٠٠ متر.

الإثنين:  
غائم الى غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض اضافي بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة مع بعض الثلوج على ارتفاع ٢٢٠٠ متر وما فوق كما تنشط الرياح احيانا يرتفع معها موج البحر، تنحسر الأمطار تدريجياً اعتباراً من بعد الظهر.

الثلاثاء:  
غائم جزئياً الى قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وانخفاض بنسبة الرطوبة.
