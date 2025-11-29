عيسى الخوري: مستقبل لبنان يُبنى بالشراكة والمعرفة والتطوير

Advertisement

مثّل وزير الصناعة جو عيسى الخوري نواف سلام في احتفال النسخة الثالثة من حفل توزيع جائزة الابتكار في الأغذية الزراعية 2025 الذي ينظّمه تجمّع الابتكار في قطاع الأغذية الزراعية في QOOT في متحف سرسق في الأشرفية، في حضور وزيرَي الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر بساط، والزراعة الدكتور نزار هاني، سفير هولندا في لبنان فرانك مولين، سفيرة الاتحاد الاوروبي ساندرا دو وال، رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين سليم الزعني، رئيس نقابة أصحاب الصناعات الغذائيّة رامز بو نادر، رئيس تجمّع صناعيّي نقولا بو فيصل،رئيس بيريتك مارون الشماس، رئيس عمليات البنك لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) في لبنان أليساندرو فيتاديني، قسم التعاون في بعثة الاتحاد الاوروبي سيريل ديواليين، رئيس مجموعة "QOOT" نبيل شومان والمدير التنفيذي للمجموعة مارك بو زيدان، وصناعيين ورواد اعمال.وألقى الوزير عيسى الخوري كلمة قال فيها: "يشرفني أن أمثّل رئيس الدكتور نواف سلام، وأن أشارك في هذا الحدث الوطني الذي يجمع نخبة من المبتكرين، ورواد الأعمال، والشركاء المحليين والدوليين الداعمين لقطاع يشكّل أحد الأعمدة الأساسية لإستقرار لبنان الاقتصادي والاجتماعي وهو قطاع الصناعات الغذائية والزراعية. يسعدني أن أنقل إليكم تقدير دولة الرئيس وامتنانه لتجمّع QOOT على دوره الريادي في تحفيز الابتكار، وعلى هذا الجهد المتواصل الذي يعكس إيمانًا راسخًا بأن مستقبل لبنان لا يُبنى إلا بالشراكة، وبالعمل المنظّم، وبالرؤية القائمة على المعرفة والتطوير".واعتبر أن "اختيار شعار هذا العام "لبنان ينهض بالابتكار"يعكس توجّهًا وطنيًا نعمل جميعًا على ترسيخه، فلبنان الذي نطمح إليه هو موقعه في الاقتصاد الإقليمي والدولي، عبر الابتكار، والتحديث، والقدرة على إنتاج قيمة مضافة حقيقية"، مؤكدا أن "قطاع الصناعات الغذائية، بما يضمّ من طاقات بشرية وإنتاجية خلاقة، يمثّل اليوم رافعة أساسية لهذا التوجّه، فهو قطاع يساهم في الصادرات، ويؤمّن فرص عمل، ويعزّز التنمية في المناطق، ويشكّل صمّام أمان للأمن الغذائي. من هنا تأتي أهمية الانتقال نحو نظم غذائية أكثر تنافسية واستدامة وذكاءً تكنولوجيًا".وشدّد على أن "ما يتم العمل عليه لتطوير التعاون بين الوزارات، والقطاع الخاص، والجامعات، والهيئات الدولية – كالاتحاد الأوروبي، ومملكة هولندا، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية – هو نموذج لما يجب أن يكون عليه العمل الإنمائي في لبنان: شراكات تؤسس لبيئة تمكينيّة تدعم المبتكرين وروّاد الأعمال، وتتيح لهم الوصول إلى الأسواق، والتطوير، والبحث، والتمويل".كما رأى عيسى الخوري أن "جائزة الابتكار في الصناعات الزراعية والغذائية – AFIA 2025 هي في الوقت نفسه احتفال بالفائزين، ومنصّة لتسليط الضوء على الإبداع اللبناني، ولجذب المستثمرين، ولتعزيز حضور منتجاتنا في الأسواق العالمية، ولتأكيد قدرة لبنان على تحويل تحدّياته إلى فرص، متى توفّرت الإرادة والرؤية والعمل المنهجي".أضاف:"أؤكّد باسم رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة ملتزمة بالعمل مع جميع الشركاء، المحليّين والدوليين، لتهيئة البيئة التشريعيّة والتنظيميّة والاقتصاديّة التي يحتاجها المبتكرون والمنتجون ليزدهروا ويتوسعوا".وقال:"أسمحوا لي أن أتحدّث بصفتي مواطناً قبل أن أكون وزيرًا. لقد رأيتُ في زياراتي للمصانع والمؤسسات الزراعية، وفي لقاءاتي مع الشباب والشابات من روّاد الأعمال، حقيقةً واحدة: أنَّ الإرادة موجودة، والقدرة موجودة، والابتكار موجود، ما ينقصنا هو أن نمنح هذا القطاع ما يستحق من تنظيم ودعم وثقة. لبنان لا تنقصه المواهب، ولا تنقصه الأرض الخصبة، ولا ينقصه الإبداع. ما ينقصه هو مضاعفة الجهود وتحديث السياسات، وفتح الأبواب أمام من يَصنَعون ويصَنّعون القيمة المضافة كل يوم. أعدكم أن وزارة الصناعة ستبقى شريكًا أساسيًا في بناء ،مستقبلٍ يستحقه اللبنانيون، ويليق بقدراتهم، ويُعيد إلى لبنان دوره الطبيعي: بلد الإنتاج، وبلد التذوّق، وبلد التميّز في الغذاء والصناعة معًا."وختم مهنّئا المشاركين، وحيّا الفائزين الذين يجسّدون روح الريادة اللبنانية الحقيقيّة، متمنّياً أن "تتحوّل الجائزة الى محطة جديدة تفتح آفاقًا أوسع لهذا القطاع الحيوي".