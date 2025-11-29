مطلوب أطلق النار على نقيب في الجيش... إليكم تفاصيل ما جرى في ضهر البيدر

أفادت مندوبة " "، أنّ المطلوب ه.ن. أطلق النار على عناصر الجيش، على ، حيث نصبوا كميناً له لتوقيفه، بسبب نقله كميّة من الكوكايين.

وبحسب المعلومات، أُصيب النقيب في الجيش ر.أ.خ في بطنه، جراء إطلاق النار.

ونُقِلَ إلى المستشفى وحالته خطيرة، بينما تمّ توقيف مُطلق النار.