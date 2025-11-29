Advertisement

لبنان

مطلوب أطلق النار على نقيب في الجيش... إليكم تفاصيل ما جرى في ضهر البيدر

Lebanon 24
29-11-2025 | 05:06
أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ المطلوب ه.ن. أطلق النار على عناصر الجيش، على طريق ضهر البيدر، حيث نصبوا كميناً له لتوقيفه، بسبب نقله كميّة من الكوكايين.
وبحسب المعلومات، أُصيب النقيب في الجيش ر.أ.خ في بطنه، جراء إطلاق النار.
 
 
ونُقِلَ إلى المستشفى وحالته خطيرة، بينما تمّ توقيف مُطلق النار.
 
 
 
