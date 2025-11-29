سفير أميركا لدى لبنان: نزع سلاح حزب الله سيعيد للبنانيين دولتهم

قال السفير الأميركي لدى إنه "لا حاجة لحصول على إذن من من أجل الدفاع عن مواطنيها".

وأضاف عيسى في حديث لصحيفة "هآرتس" : "إسرائيل تقدر بنفسها احتياجاتها الأمنية وتتخذ كل الخطوات التي تراها مناسبة للدفاع عن مواطنيها".

واعتبر أن "نزع سلاح سيعيد للبنانيين دولتهم"، لافتاً إلى أن "على الحكومة تنفيذ قرارها التاريخي بنزع سلاح حزب الله".

وقال: "ملتزمون بتنفيذ الاتفاق في لأنه مهم لإعادة وتأمين مستقبلها".