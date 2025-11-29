Advertisement

لبنان

سفير أميركا لدى لبنان: نزع سلاح حزب الله سيعيد للبنانيين دولتهم

Lebanon 24
29-11-2025 | 05:09
قال السفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى إنه "لا حاجة لحصول إسرائيل على إذن من الولايات المتحدة من أجل الدفاع عن مواطنيها". 
وأضاف عيسى في حديث لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية: "إسرائيل تقدر بنفسها احتياجاتها الأمنية وتتخذ كل الخطوات التي تراها مناسبة للدفاع عن مواطنيها". 
 
واعتبر أن "نزع سلاح حزب الله سيعيد للبنانيين دولتهم"، لافتاً إلى أن "على الحكومة تنفيذ قرارها التاريخي بنزع سلاح حزب الله". 
 
وقال: "ملتزمون بتنفيذ الاتفاق في لبنان لأنه مهم لإعادة سلطة الدولة وتأمين مستقبلها". 
 
 
الولايات المتحدة

سلطة الدولة

لبنان ميشال

الإسرائيلية

الإسرائيلي

ميشال عيس

حزب الله

