لبنان

بلدية عنايا – كفربعال: تحويل وإقفال طرق استعدادا لزيارة البابا

Lebanon 24
29-11-2025 | 05:17
Doc-P-1448487-639000154995034137.jpg
Doc-P-1448487-639000154995034137.jpg photos 0
أعلنت بلدية عنايا – كفربعال في بيان أنه، "تزامنا مع الزيارة التاريخية التي سيقوم بها البابا لاون الرابع عشر إلى دير مار مارونضريح القديس شربل، ومن أجل استكمال كافة التجهيزات والترتيبات اللوجستية للقاء المنتظر مع الحبر الأعظم، سيتم إقفال بعض الطرقات وتحويل السير إلى طرقات فرعية ابتداء من اليوم السبت". 
وشكرت البلدية الأهالي على تفهمهم ودعمهم.
