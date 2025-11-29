بلدية عنايا – كفربعال: تحويل وإقفال طرق استعدادا لزيارة البابا

Advertisement

أعلنت بلدية عنايا – كفربعال في بيان أنه، "تزامنا مع الزيارة التاريخية التي سيقوم بها البابا لاون إلى – ، ومن أجل استكمال كافة التجهيزات والترتيبات اللوجستية للقاء المنتظر مع الحبر الأعظم، سيتم إقفال بعض الطرقات وتحويل السير إلى طرقات فرعية ابتداء السبت".وشكرت البلدية الأهالي على تفهمهم ودعمهم.