Advertisement

لبنان

بالصور... شاهدوا ترامب برفقة حفيده اللبنانيّ

Lebanon 24
29-11-2025 | 06:11
A-
A+
Doc-P-1448505-639000190094613341.jpg
Doc-P-1448505-639000190094613341.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نشرت تيفاني إبنة الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب، صوراً عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، لوالدها وهو يحمل حفيده ألكسندر.
Advertisement
 
 
وعلّقت تيفاني على صور إبنها وأبيها بالقول: "الجدّ وألكسندر، العمل بجهدٍ".
 
 
وتجدر الإشارة إلى أنّ تيفاني متزوّجة من اللبناني مايكل بولس، نجل رجل الأعمال مسعد بولس.
 
 
 
 
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
حفيدة هيفا وهبي أصبحت نسخة عنها.. شاهدوا آخر صورة لابنة زينب فياض
lebanon 24
29/11/2025 15:36:43 Lebanon 24 Lebanon 24
صور لترامب برفقة حفيدته... ماذا أعلنت الأخيرة؟
lebanon 24
29/11/2025 15:36:43 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصور: السوداني يُصوّت في الانتخابات العراقية برفقة والدته
lebanon 24
29/11/2025 15:36:43 Lebanon 24 Lebanon 24
بملابس مخططة.. هيدي كرم برفقة نجلها (صورة)
lebanon 24
29/11/2025 15:36:43 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

فنون ومشاهير

اللبناني مايكل

دونالد ترامب

مايكل بولس

مسعد بولس

انستغرام

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:33 | 2025-11-29
08:15 | 2025-11-29
08:06 | 2025-11-29
08:00 | 2025-11-29
07:53 | 2025-11-29
07:43 | 2025-11-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24