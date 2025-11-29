بالصور... شاهدوا ترامب برفقة حفيده اللبنانيّ

نشرت تيفاني إبنة الرئيس الأميركيّ ، صوراً عبر خاصية " " عبر حسابها على " "، لوالدها وهو يحمل حفيده ألكسندر.

Advertisement

وعلّقت تيفاني على صور إبنها وأبيها بالقول: "الجدّ وألكسندر، العمل بجهدٍ".

وتجدر الإشارة إلى أنّ تيفاني متزوّجة من بولس، نجل رجل الأعمال .