Advertisement

لبنان

عبدالله: زيارة البابا نافذة رجاء للبنان

Lebanon 24
29-11-2025 | 06:31
A-
A+
Doc-P-1448510-639000200162233452.png
Doc-P-1448510-639000200162233452.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل مفتي صور وجبل عامل القاضي الشيخ حسن عبدالله، في دار الإفتاء الجعفري في صور، عدداً من الفعاليات الدينية والاجتماعية والسياسية بحضور مدير مجمع الخضرا الديني الشيخ علي عبدالله والمفوّض العام لجمعية كشافة الرسالة الإسلامية قاسم عبيد ومفوض جبل عامل قاسم حيدر ورئيس جمعية البر والإحسان في صور علي بيطار والشيخ ابراهيم العقاد شيخ قراءة القرآن الكريم في صيدا وعضو قيادة حركة "أمل" عادل عون وشخصيات اجتماعية وثقافية ودينية وإعلامية.
Advertisement

وشدد عبدالله على "ضرورة أن يسود خطاب العقل الهادئ بين مختلف الشرائح اللبنانية، خصوصاً السياسية منها، وعلى أنّ دقّة المرحلة تتطلّب شراكة وطنية جامعة تتقدّم فيها المصلحة العامة على أي اعتبارات أخرى".

واعتبر أنّ "المتغيّرات التي شهدتها المنطقة مؤخراً تفرض على الجميع قراءة واقعية وجدية وإعادة تموضع عقلاني في المواقف، بما يعزّز الاستقرار الداخلي والتعاطي الإيجابي بين القوى الساسية". وتوقّف عند زيارة البابا لاون الرابع عشر المرتقبة إلى لبنان، معتبراً أنّها "تحمل رمزية روحية وإنسانية كبرى للبنانيين، وتأتي في وقت يحتاج فيه الوطن إلى نفحة رجاء جديدة".

وأعرب عن أمله بأن "يرفع البابا صلاته من أجل لبنان وشعبه، وأن يتجلّى أثر هذه الزيارة في تعزيز الحوار والسلام والطمأنينة، "ليستعيد الوطن بعضاً مما فقده من أمن واستقرار".

وشدّد على "الدور المحوري للجيش اللبناني في حفظ الأمن"، محذّراً من "استمرار الاعتداءات الإسرائيلية التي تهدّد القرى الجنوبية وتستدعي التفافاً وطنياً واسعاً حول المؤسسة العسكرية".

 
مواضيع ذات صلة
"حركة لبنان الشباب" تشكر البابا: زيارة تحمل رجاء للبنان
lebanon 24
29/11/2025 20:53:58 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس جمعية "عدل ورحمة": زيارة البابا إلى لبنان رجاء جديد لعائلات أنهكتها الأزمات
lebanon 24
29/11/2025 20:53:58 Lebanon 24 Lebanon 24
البابا لعون: "أريدها زيارة سلام ورجاء"
lebanon 24
29/11/2025 20:53:58 Lebanon 24 Lebanon 24
ابراهيم يرحّب بزيارة البابا: بارقة امل ورجاء
lebanon 24
29/11/2025 20:53:58 Lebanon 24 Lebanon 24

عبدالله على

علي عبدالله

الإسرائيلية

الإسرائيلي

اللبنانية

الدينية

إسرائيل

ابراهيم

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:49 | 2025-11-29
13:31 | 2025-11-29
13:22 | 2025-11-29
13:17 | 2025-11-29
13:14 | 2025-11-29
13:04 | 2025-11-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24