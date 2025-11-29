عبدالله: زيارة البابا نافذة رجاء للبنان

Advertisement

استقبل مفتي صور وجبل عامل القاضي الشيخ حسن عبدالله، في دار الإفتاء الجعفري في صور، عدداً من الفعاليات والاجتماعية والسياسية بحضور مدير مجمع الخضرا الديني الشيخ والمفوّض العام لجمعية كشافة الرسالة الإسلامية عبيد ومفوض جبل عامل قاسم حيدر ورئيس جمعية البر والإحسان في صور علي بيطار والشيخ العقاد شيخ قراءة القرآن في وعضو قيادة حركة "أمل" عادل عون وشخصيات اجتماعية وثقافية ودينية وإعلامية.وشدد "ضرورة أن يسود خطاب العقل الهادئ بين مختلف الشرائح ، خصوصاً السياسية منها، وعلى أنّ دقّة المرحلة تتطلّب شراكة وطنية جامعة تتقدّم فيها المصلحة العامة على أي اعتبارات أخرى".واعتبر أنّ "المتغيّرات التي شهدتها المنطقة مؤخراً تفرض على الجميع قراءة واقعية وجدية وإعادة تموضع عقلاني في المواقف، بما يعزّز الاستقرار الداخلي والتعاطي الإيجابي بين القوى الساسية". وتوقّف عند زيارة البابا لاون الرابع عشر المرتقبة إلى ، معتبراً أنّها "تحمل رمزية روحية وإنسانية كبرى للبنانيين، وتأتي في وقت يحتاج فيه الوطن إلى نفحة رجاء جديدة".وأعرب عن أمله بأن "يرفع البابا صلاته من أجل لبنان وشعبه، وأن يتجلّى أثر هذه الزيارة في تعزيز الحوار والسلام والطمأنينة، "ليستعيد الوطن بعضاً مما فقده من أمن واستقرار".وشدّد على "الدور المحوري للجيش اللبناني في حفظ الأمن"، محذّراً من "استمرار الاعتداءات التي تهدّد القرى الجنوبية وتستدعي التفافاً وطنياً واسعاً حول المؤسسة العسكرية".