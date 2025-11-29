Advertisement

لبنان

السيد استضافت اجتماع بعثة الخبراء الأوروبيين الداعمة للخدمات الاجتماعية

Lebanon 24
29-11-2025 | 07:03
Doc-P-1448520-639000218962548319.jpg
Doc-P-1448520-639000218962548319.jpg photos 0
استضافت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد اجتماع بعثة الخبراء الأوروبيين الداعمة للخدمات الاجتماعية المتكاملة، بمشاركة وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي ووزير الصحة العامة راكان ناصر الدين، بحضور  السفيرة ساندرا دي وايلي.
هذا الاجتماع يأتي ضمن تعاونٍ وثيق بين وزارات الشؤون والتربية والصحة، عرض كلٌّ من الوزراء رؤية وزارته واستراتيجيتها، حيث يتم التعاون على تطوير منظومة خدمات اجتماعية وصحية وتعليمية أكثر تكاملًا، بما يضمن وصولها إلى الفئات الأكثر حاجة بكفاءة وعدالة أكبر.
الشؤون الاجتماعية

ساندرا دي وايلي

ساندرا دي وايل

ناصر الدين

وزير الصحة

حنين السيد

الأوروبي

