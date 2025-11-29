Advertisement

لبنان

قرارٌ... إقفال كافة المؤسسات السياحية والمحال التجاريّة في بيروت

Lebanon 24
29-11-2025 | 07:32
Doc-P-1448532-639000237926666197.jpg
Doc-P-1448532-639000237926666197.jpg photos 0
أصدر محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود قـرارا حمل  الرقـم 41/م.ب ويتعلق بإقفال كافة المؤسسات السياحية والمحال التجارية.
وجاء في التعميم: "إن محافظ مدينة بيروت، بناءً على المرسوم رقم 6482 تاريخ 16/6/2020، بناءً على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977
وبمناسبة إحتفال الحبر الأعظم البابا لاوةن الرابع عشر بالقداس الالهي على الواجهة البحرية لمدينة بيروت 

يُقـرر مـا يلـي:

المادة الاولى:  تقفل كافة المؤسسات السياحية والمحال التجارية التي تقع ضمن نطاق وسط بيروت (المنطقة الممتدة من نفق الرئيس سليمان فرنجية – جادة فؤاد شهاب وصولاً الى الصيفي) ابتداء من الساعة 12,00فجر الثلاثاء 2/12/2025 ولغاية الساعة الثانية بعد الظهر من التاريخ نفسه. 
المـــادة الثــانية: ينشــر ويُبلَّــغ هــذا القــرار حــيث تدعــو الحــاجة".
 
 
 
