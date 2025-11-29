قرارٌ... إقفال كافة المؤسسات السياحية والمحال التجاريّة في بيروت

Advertisement

أصدر محافظ مدينة القاضي قـرارا حمل الرقـم 41/م.ب ويتعلق بإقفال كافة المؤسسات السياحية والمحال التجارية.وجاء في التعميم: "إن محافظ مدينة بيروت، بناءً على المرسوم رقم 6482 تاريخ 16/6/2020، بناءً على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977وبمناسبة إحتفال الحبر الأعظم البابا لاوةن بالقداس الالهي على الواجهة البحرية لمدينة بيروتيُقـرر مـا يلـي:المادة الاولى: تقفل كافة المؤسسات السياحية والمحال التجارية التي تقع ضمن نطاق (المنطقة الممتدة من نفق الرئيس – جادة وصولاً الى الصيفي) ابتداء من الساعة 12,00فجر الثلاثاء 2/12/2025 ولغاية الساعة الثانية بعد الظهر من التاريخ نفسه.المـــادة الثــانية: ينشــر ويُبلَّــغ هــذا القــرار حــيث تدعــو الحــاجة".