لبنان
قرارٌ... إقفال كافة المؤسسات السياحية والمحال التجاريّة في بيروت
Lebanon 24
29-11-2025
|
07:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصدر محافظ مدينة
بيروت
القاضي
مروان عبود
قـرارا حمل الرقـم 41/م.ب ويتعلق بإقفال كافة المؤسسات السياحية والمحال التجارية.
وجاء في التعميم: "إن محافظ مدينة بيروت، بناءً على المرسوم رقم 6482 تاريخ 16/6/2020، بناءً على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977
وبمناسبة إحتفال الحبر الأعظم البابا لاوةن
الرابع عشر
بالقداس الالهي على الواجهة البحرية لمدينة بيروت
يُقـرر مـا يلـي:
المادة الاولى: تقفل كافة المؤسسات السياحية والمحال التجارية التي تقع ضمن نطاق
وسط بيروت
(المنطقة الممتدة من نفق الرئيس
سليمان فرنجية
– جادة
فؤاد شهاب
وصولاً الى الصيفي) ابتداء من الساعة 12,00فجر الثلاثاء 2/12/2025 ولغاية الساعة الثانية بعد الظهر من التاريخ نفسه.
المـــادة الثــانية: ينشــر ويُبلَّــغ هــذا القــرار حــيث تدعــو الحــاجة".
تضامنا مع الجيش... إقفال جزئي للمدارس والمحال التجارية في بعلبك
Lebanon 24
تضامنا مع الجيش... إقفال جزئي للمدارس والمحال التجارية في بعلبك
29/11/2025 20:54:27
29/11/2025 20:54:27
Lebanon 24
Lebanon 24
حريق داخل أحد المحال التجارية في الميناءـ طرابلس
Lebanon 24
حريق داخل أحد المحال التجارية في الميناءـ طرابلس
29/11/2025 20:54:27
29/11/2025 20:54:27
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الثكافة تردّ على قرار تدمير مسرح بيروت: نلتزم احترام القانون وتطبيق القرارات القضائية كافة
Lebanon 24
وزارة الثقافة تردّ على قرار تدمير مسرح بيروت: نلتزم احترام القانون وتطبيق القرارات القضائية كافة
29/11/2025 20:54:27
29/11/2025 20:54:27
Lebanon 24
Lebanon 24
في هذه المنطقة.. إقفال أحد محال الألبان والأجبان ومصادرة وإتلاف بضائع مستودع للمواد الغذائية
Lebanon 24
في هذه المنطقة.. إقفال أحد محال الألبان والأجبان ومصادرة وإتلاف بضائع مستودع للمواد الغذائية
29/11/2025 20:54:27
29/11/2025 20:54:27
Lebanon 24
Lebanon 24
سليمان فرنجية
الرئيس سليمان
سليمان فرنجي
سليمان فرنج
مروان عبود
الرابع عشر
فؤاد شهاب
وسط بيروت
تابع
