Advertisement

لبنان

فوضى في قصر العدل.. شتائم وتدافع بين قاضٍ ومستشارته

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
29-11-2025 | 07:43
A-
A+
Doc-P-1448534-639000243021404404.jpg
Doc-P-1448534-639000243021404404.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger


ُعُلم أن توتراً حاداً وقع داخل أحد المكاتب في قصر عدل بعبدا، بعدما نشب خلاف مفاجئ بين أحد القضاة ومستشارته خلال اجتماع عمل داخلي. وتطور الإشكال سريعاً إلى تلاسن وارتفاع في حدّة الأصوات قبل أن يتحوّل إلى احتكاك مباشر وتدافع بالأيدي، ما استدعى تدخّل موظفين في القصر لتهدئة الموقف ومنع تفاقمه.
Advertisement

وتشير المعلومات إلى أنّ الجهات المعنية تتابع المسألة بعيداً عن الأضواء، وسط حديث عن إمكانية اتخاذ إجراءات إدارية بحق الطرفين في حال تبيّن وجود تجاوزات.
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
تدافع وفوضى بين السكان.. "مغارة مليئة بالذهب" تُثير الجدل في سوريا (فيديو وصور)
lebanon 24
29/11/2025 20:54:35 Lebanon 24 Lebanon 24
الحدث: إجراءات أمنية مشددة محيط قصر العدل في بيروت مع بدء استجواب فضل شاكر
lebanon 24
29/11/2025 20:54:35 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول الفنّان فضل شاكر إلى قصر العدل
lebanon 24
29/11/2025 20:54:35 Lebanon 24 Lebanon 24
افتتاح معرض "مهارات خلف القضبان" في مجمع النظارات – قصر العدل القديم بطرابلس
lebanon 24
29/11/2025 20:54:35 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

رادار لبنان24

عدل بعبدا

بعبدا

القصر

المعن

كاني

داري

ما ن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:49 | 2025-11-29
13:31 | 2025-11-29
13:22 | 2025-11-29
13:17 | 2025-11-29
13:14 | 2025-11-29
13:04 | 2025-11-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24