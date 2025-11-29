فوضى في قصر العدل.. شتائم وتدافع بين قاضٍ ومستشارته

Advertisement

ُعُلم أن توتراً حاداً وقع داخل أحد المكاتب في قصر ، بعدما نشب خلاف مفاجئ بين أحد القضاة ومستشارته خلال اجتماع عمل داخلي. وتطور الإشكال سريعاً إلى تلاسن وارتفاع في حدّة الأصوات قبل أن يتحوّل إلى احتكاك مباشر وتدافع بالأيدي، ما استدعى تدخّل موظفين في لتهدئة الموقف ومنع تفاقمه.وتشير المعلومات إلى أنّ الجهات المعنية تتابع المسألة بعيداً عن الأضواء، وسط حديث عن إمكانية اتخاذ إجراءات إدارية بحق الطرفين في حال تبيّن وجود تجاوزات.